Pro:

Angeblich braucht es elf Kostproben, bis wir uns mit einem neuen Geschmack anfreunden. Bei meiner ersten Reise nach Südostasien brachte ich diese in puncto Koriander innerhalb von drei Wochen hinter mich. Beim Backpacken durch Vietnam führte kein Weg an dem Kraut vorbei, das ich bis dahin zu meinen natürlichen Fressfeinden zählte. Auf jeder eigentlich so köstlichen Pho trieb es. Doch ich biss mich durch – und gegen Ende des Urlaubs hatte ich Frieden mit dem neuen Aroma geschlossen.

Und nicht nur das: Als ich nach Hause kam, merkte ich, dass der Behavior-iss-mus nicht nur bei Pawlows Hund funktioniert hatte. Meine Geschmacksknospen waren auf einmal so konditioniert, dass bis heute mit jedem Bissen Koriander vietnamesische Wärme in mir aufsteigt. Koriander-kritische Personen auf Reisen möchte ich also zum Probieren animieren: Für mich ist Koriander so vom Unkraut zum gustatorischen Expressticket in tropische Gefilde geworden. (Antonia Rauth)