Am Sonntag wird in Niederösterreich gewählt, mehrere Sender berichten live. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

St. Pölten – Über den Wahlsonntag in Niederösterreich wird umfassend im Fernsehen berichtet. Zahlreiche Journalisten und Kamerateams werden in St. Pölten erwartet. Nach insgesamt fünf TV-Abschlussrunden in dieser Woche berichten am 29. Jänner mehrere Sender live u.a. von den Stimmabgaben der Spitzenkandidaten sowie aus dem Landhaus und aus den Parteizentralen. Erste Hochrechnungen zur Landtagswahl werden um 17.00 Uhr präsentiert.

Im ORF berichtet am Sonntag laut Aussendung eine "Zeit im Bild Spezial" ab 15.30 Uhr. Ab 17.00 Uhr präsentieren ORF-NÖ-Chefredakteur Benedikt Fuchs, die stellvertretende Chefredakteurin Claudia Schubert und "NÖ heute"-Moderator Werner Fetz aus dem Landhausschiff in St. Pölten erste Hochrechnungen, Schaltungen zu Reportern in die Parteizentralen und erste Interviewrunden. Radio Niederösterreich plant ab 16.00 Uhr eine Sondersendung zur Landtagswahl. Zuvor ist ab 9.04 Uhr Politikwissenschafter Peter Filzmaier eine Stunde lang zu Gast in der "Radio-NÖ-Nahaufnahme". Auf noe.ORF.at wird es nach Angaben von Montag am Wahltag einen Live-Ticker geben, auch auf den Social-Media-Plattformen wird der ORF Niederösterreich über die wichtigsten Entwicklungen des Wahlsonntags berichten.

Puls 24 steht am Sonntag ab 9.00 Uhr den ganzen Tag im Zeichen des Urnengangs. Außenreporter begleiten unter anderem die Spitzenkandidaten bei der Stimmabgabe. Durch die Sendung mit Live-Berichterstattung, Trend-Prognosen, Analysen und mehr führen unter anderem Puls-24-Infochefin Corinna Milborn und Moderator Meinrad Knapp, wurde am Montag in einer Aussendung mitgeteilt. Unter den Gästen sind Meinungsforscher Peter Hajek und Politikberater Thomas Hofer. Eine erste Trend-Prognose liefert Hajek um 17.00 Uhr. Um 20.15 Uhr ist eine Diskussion mit Bundespolitikern geplant.

Streaming-App Zappn

ATV bietet am 29. Jänner mit "ATV Aktuell" um 19.20 Uhr und "ATV Aktuell: Die Woche" um 22.25 Uhr Wahlberichterstattung. Alle Formate und Sondersendungen zum Urnengang sind auch in der Streaming-App Zappn abrufbar.

oe24.TV startet bereits um 8.00 Uhr und berichtet einer Aussendung vom Montag zufolge 16 Stunden live von der Landtagswahl. Angekündigt wurden nonstop Live-Einstiege von acht Reportern, mehr als zwei Dutzend Experten mit ihren Analysen und letzte Umfragen. Um 17.00 Uhr präsentiert oe24.TV das erste Trend-Ergebnis und Detailfragen aus einem Exit Poll. Moderiert wird der "Wahl-Marathon" auf oe24.TV von Wolfgang Fellner sowie Marlene Breineder und Denise Aichelburg.

Servus TV startet um 16.45 Uhr mit einer Sondersendung. Reporter melden sich live aus dem Landhaus St. Pölten und von den Wahlfeiern der Parteien. Gemeinsam mit OGM präsentieren die Servus Nachrichten eigene Hochrechnungen. Im Studio analysieren Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer und die ehemalige "NÖN"-Herausgeberin Gudula Walterskirchen das Resultat. (APA, 23.1.2023)