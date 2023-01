Liebe Leserin, lieber Leser,

bald schon soll der neue Twitter-CEO Elon Musk vor dem EU-Parlament aussagen. Doch was wollen die österreichischen Abgeordneten eigentlich von ihm wissen?

Außerdem reagiert Google auf den aktuellen Hype rund um die Schrift-KI ChatGPT reagiert. Einem "New York Times"-Bericht zufolge will Google in den kommenden Monaten mehr als zwanzig neue Produkte aus dem Bereich "künstliche Intelligenz" vorstellen.

Und: Das MIT-Spin-off Form Energy baut im US-Bundesstaat Virginia eine Fertigungsanlage für Eisen-Luft-Akkus. Die Herstellungskosten der Energiespeicher sollen bei einem Zehntel von jenen der Lithium-Akkus liegen.

Was die österreichischen EU-Abgeordneten von Musk wissen wollen

Chat-GPT-Konkurrent und mehr: Google will mehr als zwanzig neue KI-Produkte vorstellen

Hoffnungsträger für Stromnetze: Eisen-Luft-Akku geht bald in Massenproduktion

Musk kündigt teureres Twitter-Abo ohne Werbung an

Schachtel über dem Kopf: KI ließ sich durch einen Trick wie in "Metal Gear Solid" austricksen

Faktenchecker warnen vor Fake-News-Gefahr bei Chat GPT