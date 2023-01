Der Schweizer Daniel Yule auf dem Weg ins Ziel: 1,2 Millionen sahen ihm auf ORF 1 zu. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Wien – Starke Quoten bescherte dem ORF das vergangene Kitzbühel-Wochenende: Die Abfahrt am Samstag auf ORF 1 sahen durchschnittlich 1,165 Millionen Skifans bei 70 Prozent Marktanteil (69 bzw. 78 Prozent in den jungen Zielgruppen). Der zweite Slalomdurchgang am Sonntag erreichte im Schnitt 1,206 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil betrug 64 Prozent (58 bzw. 57 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen). Bereits den ersten Durchgang sahen im Schnitt 979.000 Menschen. (red, 23.1.2023)