"Rettet die Wiener Zeitung" war der Titel einer Solidaritätsveranstaltung, die prominente Künstler und Künstlerinnen am Sonntagabend in der Wiener Kulisse organisiert haben. Auf der Bühne: Josef Hader, Erika Pluhar, Peter Klien, Florian Scheuba, Thomas Maurer und viele andere. Elfriede Jelinek und Robert Menasse schickten Grußbotschaften. Heinz Fischer übernahm den Ehrenschutz und appellierte an die Regierung, die gedruckte Tageszeitung nicht sterben zu lassen.

Robert Newald war vor Ort und hat den Abend fotografisch festgehalten. (Robert Newald, 23.1.2023)

Mitorganisator Paul Vecsei, Margit und Heinz Fischer. Foto: Robert Newald

Astrid Zimmermann, Moderatorin des Abends. Foto: Robert Newald

Heinz Fischer und Astrid Zimmermann. Foto: Robert Newald

Jürgen Radatz und Isabella Marboe. Foto: Robert Newald

Flüsterzweieck, Antonia Stabinger und Ulrike Haidacher. Foto: Robert Newald

Cornelius Obonya verliest eine Grußbotschaft von Robert Menasse. Foto: Robert Newald

Peter Klien. Foto: Robert Newald

Erika Pluhar und Roland Guggenbichler an den Tasten. Foto: Robert Newald

Der ausverkaufte Saal. Foto: Robert Newald

Heide Schmidt und Chefredakteur Walter Hämmerle. Foto: Robert Newald

Gerhard Russ. Foto: Robert Newald

Maria Muhar. Foto: Robert Newald

Severin Groebner. Foto: Robert Newald

Doron Rabinovici. Foto: Robert Newald

Thomas Maurer. Foto: Robert Newald

Florian Scheuba. Foto: Robert Newald

Miriam Hie. Foto: Robert Newald

Josef Hader. Foto: Robert Newald