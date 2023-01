Sting bei einem Konzert im norwegischen Oslo. Foto: IMAGO/Gonzales Photo/Terje Dokken

Nach Meta, Amazon und Twitter hat auch Microsoft am 18. Jänner bekanntgegeben, die eigene Belegschaft massiv zu reduzieren. Bis Ende März sollen rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Die Kündigungen sollen demnach im Rahmen weiterer Umstrukturierungen stattfinden, die Einsparungen in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar mit sich bringen sollen.

CEO Satya Nadella begründete die Maßnahme damit, dass er "unsere Kostenstruktur mit unseren Umsätzen in Einklang bringen" müsse. Allerdings scheinen die Einsparungen nicht alle gleichermaßen getroffen zu haben. Wie das "Wall Street Journal" berichtet hat, veranstaltete das Unternehmen am Abend vor der Bekanntgabe der Kündigungen ein exklusives Sting-Konzert im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Unter den etwa 50 Teilnehmenden: eine Reihe von Microsoft-Managern.

Fokus auf bestimmte Bereiche

Am Tag darauf veröffentlichte Nadella einen öffentlichen Blogpost an alle Mitarbeitenden. "Wir leben in Zeiten bedeutender Veränderungen, und wenn ich mich mit Kunden und Partnern treffe, sind mir einige Dinge klar", schreibt er in diesem. Zwar hätten Kunden ihre "digitalen Ausgaben" während der Corona-Pandemie erhöht, würden diese nun aber optimieren. Außerdem müsse man wegen der drohenden Rezession Vorsicht walten lassen. Auf der anderen Seite würden die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz "die nächste große Welle der Datenverarbeitung" einläuten – was Microsoft in die Hände spiele.

Konkret sei deshalb geplant, "weiterhin in strategische Bereiche für unsere Zukunft zu investieren". Man wolle das eigene Kapital und Talent in Bereichen einsetzen, "die ein langfristiges Wachstum und eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit für das Unternehmen versprechen, während wir uns von anderen Bereichen trennen".

Auch Alphabet hat es getroffen

Vergangenen Freitag gab dann auch die Google-Mutter Alphabet bekannt, 12.000 Stellen zu streichen. Betroffen sind allerlei Firmen des Konglomerats, insbesondere aber Google. Viele Details sind darüber hinaus noch nicht bekannt, allerdings soll die Maßnahme Mitarbeitende auf der ganzen Welt treffen. Auch Firmenchef Sundar Pichai hebt dabei die Wichtigkeit von künstlicher Intelligenz hervor. (mick, 23.1.2023)