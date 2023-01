Kennen Sie diese Ratte? Foto: imago images/photothek

Für diejenigen, die Ratten als Schädlinge betrachten, mag die Tatsache, dass Ratten unterschiedliche Gesichter haben, vielleicht irritierend wirken. Wie Forschende 2017 herausfanden, haben die Nager jedoch durchaus unterschiedliche Gesichtsformen. Besonders würden sich demnach die Gesichter von zahmen, domestizierten und wilden, aggressiven Ratten unterscheiden. Ihre ausdrucksstarken Gesichter könnten den Nagern aus der Gruppe der Altweltmäuse nun zum Verhängnis werden.

Das Schädlingsbekämpfungsunternehmen Rentokil testet seit kurzem den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware, um die Wege der Nager nachzuverfolgen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz könnten so Verhaltensunterschiede einzelner Ratten festgemacht und diese gezielt bekämpft werden, erklärt CEO Andy Ransom gegenüber der "Financial Times".

Zehn Millionen Ratten in Wien

Wilde Ratten können gefährliche Krankheiten wie Cholera, Salmonellen oder Tuberkulose verbreiten und sich schnell vermehren. Daher ist besonders in Großstädten Schädlingsbekämpfung gefragt, um eine massive Ausbreitung der Nager zu verhindern. Expertinnen schätzen, dass in Wien etwa zwei bis vier Ratten auf eine Einwohnerin kommen, bis zu zehn Millionen Ratten leben also in der Stadt, Tendenz steigend.

Via Kameras kann die eingesetzte Software die Ratten anhand von deren Fellfarbe oder Kopfform identifizieren und so Rückschlüsse auf deren Aufenthaltsort und Gewohnheiten ziehen. So könne man beispielsweise erkennen, wo die Ratten schlafen und was sie essen würden, und an diesen Orten dann eingreifen. Die in Zusammenarbeit mit Vodafone entwickelte Software soll ähnlich funktionieren wie die der Erkennung von Kriminellen über Überwachungskameras.

Der finale Durchbruch sei jedoch mit dem Kauf des israelischen Schädlingsbekämpfers Eitan Amichai im Dezember 2022 gelungen, der ihnen Zugang zu wichtiger Technologie verschafft habe, wird CEO Ransom im "Guardian" zitiert. Derzeit wird die Software in Büros und in lebensmittelverarbeitenden Unternehmen getestet. Rentokil ist das größte Schädlingsbekämpfungsunternehmen der Welt mit Büros auf dem ganzen Globus. (Johanna Pauls, 23.1.2023)