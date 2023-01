Am stärksten ist laut Uno-Bericht der Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung zurückgegangen. Foto: AP/Jeenah Moon

Wien – Während der Corona-Pandemie sind zum ersten Mal in 20 Jahren weniger Menschen Opfer des Menschenhandels geworden. "Im Jahr 2020 ist die aufgedeckte Zahl der Opfer zum ersten Mal weltweit zurückgegangen", schreibt das Büro der Vereinten Nationen für Drogen-und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in seinem am Dienstag veröffentlichten siebten Bericht über den weltweiten Menschenhandel.

Die Zahl der Opfer des Menschenhandels sei im Jahr 2020 um elf Prozent gefallen. Der stärkste Rückgang sei mit 24 Prozent beim Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung verzeichnet worden. Dies sei laut Bericht möglicherweise auf die pandemiebedingte Schließung öffentlicher Räume zurückzuführen. Dies könne die Entdeckung dieser Form des Menschenhandels erschwert haben.

Krieg in der Ukraine könnte Zahl wieder erhöhen

Der UNODC-Bericht warnt, dass Konflikte in der Regel zu einem Anstieg des Menschenhandels führten. Der Flüchtlingsnotstand in der Ukraine erhöhe das Risiko des Menschenhandels für die ukrainische vertriebene Bevölkerung. "Der Konflikt in der Ukraine im Jahr 2014 hat die Zahl der ukrainischen Opfer, die 2016 in Westeuropa entdeckt wurden, vervierfacht", so der Bericht, der sich auf die Annexion der Krim durch Russland bezieht.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im vergangenen Jahr werde mit einer noch größeren Zahl von Opfern des Menschenhandels gerechnet. (Reuters, 24.1.2023)