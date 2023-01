Als Rettungsschwimmer in Mexiko – zu sehen in "Mission: Job Unknown". Foto: ProSieben/Reza Tash

Berlin – Ob als Geisterjäger in Irland, als Zuckerbauer auf Kuba, Butler in den Niederlanden oder Rettungsschwimmer in Mexiko: ProSieben schickt in der neuen Reise-Show "Mission: Job Unknown" zwei Dutzend Prominente auf eine besondere Auslandsmission. Das teilte der Sender am Dienstag in Unterföhring mit. In Zweierteams sollen sie in ihrem Bestimmungsland einem neuen Job nachgehen und Punkte sammeln. Das Besondere: Sie wissen nicht, worauf sie sich einlassen.

In der ersten Ausgabe am 14. Februar (20.15 Uhr) treten die TV-Gesichter Laura Karasek und Oliver Pocher gegen die Sportler Sven Hannawald und Mario Basler an. "Während Laura Karasek und Oliver Pocher auf einer Käse-Alm in Rumänien ihre landwirtschaftlichen Fähigkeiten zeigen müssen, versuchen sich Sven Hannawald und Mario Basler als Rettungsschwimmer in Mexiko. Doch erstmal müssen sich die beiden Sportler selbst retten", kündigt der Sender das Spektakel an.

Zuckerrohr-Farm in Kuba

Wer noch dabei ist? Die Werbe-Ikone Verona Pooth und ihr Sohn San Diego Pooth arbeiten in einer Chocolaterie in Venedig. Model-Coach Thomas Hayo und "GNTM"-Kandidatin Viviane Geppert verdingen sich als Bodyguards in New York. Fußballer Rúrik Gíslason und Comedian Bastian Bielendorfer schuften auf einer Zuckerrohr-Farm in Kuba. Sängerin Patricia Kelly und TV-Moderator Ross Antony sind als Schlossgärtner in Wien zu sehen. Die TV-Stars Sandra Borgmann und Henning Baum machen bei den Bergrettern in Südtirol mit.

Meret Becker und Max Giermann absolvieren eine Butler-Schule in den Niederlanden. Sportlerin Anni Friesinger und TV-Kommissarin Jasna Fritzi Bauer arbeiten als Safari-Guides in Südafrika, die No-Angels-Sängerinnen Nadja Benaissa und Lucy Diakovska als Geisterjägerinnen in Irland und die Schauspielerinnen Luna Schweiger und Jeannette Biedermann als Flugbegleiterinnen in Portugal. Fabian Hambüchen und Axel Stein heuern auf einem Segler in Dänemark an. (APA, dpa, 24.1.2023)