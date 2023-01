Hintergrund der Übung sind wachsende Spannungen mit dem Iran. Rund 140 Flugzeuge und ein Dutzend Kriegsschiffe sind dafür am und im östlichen Mittelmeer

Israel und die USA proben die Verteidigung gegen "regionale Bedrohungen". Foto: Reuters / Amir Cohen

Tel Aviv – Die USA und Israel haben eine großangelegte Militärübung begonnen. Tausende Soldaten, rund 140 Flugzeuge und ein Dutzend Kriegsschiffe seien bis Freitag an der Übung in Israel und im östlichen Mittelmeer beteiligt, teilte Israels Militär am Montagabend mit. Medienberichten zufolge handelt es sich um die größte Militärübung, die Israel und die USA je gemeinsam abgehalten haben.

Hintergrund sind demnach wachsende Spannungen mit dem Iran. Nach Angaben des Militärs soll durch die Übung einer "Vielzahl regionaler Bedrohungen" begegnet werden.

Iran als Erzfeind Israels

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte Abend bei einem Treffen mit Vertretern des Amerikanisch-Jüdischen Komitees, es sei das gemeinsame Ziel von Israel und den USA, den Iran davon abzuhalten, Atomwaffen zu erlangen. Das iranische Atomprogramm war auch Thema bei einem Treffen des US-Sicherheitsberaters Jake Sullivan mit Netanyahu in Jerusalem in der vergangenen Woche.

Israel gilt seit der Islamischen Revolution im Iran 1979 als Erzfeind des Landes – und umgekehrt. Immer wieder kommt es zu gegenseitigen militärischen Drohungen. Israel verdächtigt den Iran, unter dem Deckmantel eines zivilen Nuklearprogramms an der Atombombe zu arbeiten und will deshalb eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Land unbedingt verhindern. Die Verhandlungen zwischen dem Iran und den anderen Vertragspartnern – China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und den USA – liegen seit Monaten auf Eis. (APA, 24.1.2023)