Für den Tourismus war 2022 ein gutes Jahr: Weltweit kehrten die Reisenden zurück. Jubelmeldungen kamen unter anderem aus Italien, Griechenland ... aber auch heimische Touristiker zeigten sich zumeist zufrieden mit der Auslastung.

Aber mit der globalen Rückkehr des Tourismus, kommen auch die Probleme wieder: Etwa Overtourism und Klagen darüber, dass sich die Besucherinnen und Besucher nicht angemessen benehmen. Damit kehrt jene antitouristische Stimmung, die bereits vor 2020 zu beobachten war, während der Pandemiejahre aber von anderen Problemen überlagert wurde, zurück, wie die neuseeländischen Tourismuswissenschafter Ismail Shaheer und Neil Carr im Vorwort zu ihrer Studie "Social representations of tourists' deviant behaviours: An analysis of Reddit comments" darlegen.

Wie der Titel bereits vermuten lässt, haben sich Shaheer und Carr dem Thema des "hässlichen" Touristen angenommen und wie dieser bei Reddit wahrgenommen wird. Die beiden haben dazu 2.088 einschlägige Beiträge dem Social-News-Aggregator analysiert. Dabei geht es um das Sozialverhalten von Touristen, das Einheimische als von der Norm abweichend empfinden. Diese fünf Typen fallen besonders unangenehm auf.

"Fotoklicker"

In mehreren Fällen wurde darauf hingewiesen, dass Touristinnen und Touristen unangemessene Fotos machen und dabei die kulturellen Normen und Sicherheitshinweise missachten, schreiben die Studienautoren. Ein Reddit-Kommentar: "Blöde Selfies vor Kriegsdenkmälern zu machen. So respektlos. Lokales Beispiel: das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Es ist da, um an das Leiden und den Tod von Menschen zu erinnern, und nicht, um deinem eitlen Arsch ein neues Facebook-Profilbild zu verschaffen."

Touristen machen schon seit langem Fotos, um ihre Reisen festzuhalten, schreiben Shaheer und Carr. Doch die negative Wahrnehmung, die dem Fotografieren im Urlaub anhaftet, habe sich durch das Aufkommen von Selfies noch verstärkt.

Kultur-Ignoranten

Am meisten regt Einheimische auf, wenn Besucherinnen und Besucher die kulturellen Normen nicht achten. Wer sich nicht in einer Schlange einreiht, sondern vordrängelt, mag noch mit abschätzigen Blicken davonkommen. Doch der fehlende Respekt an heiligen Stätten wie Kirchen, Tempeln, Moscheen oder an berühmten Denkmälern sowie die Missachtung lokaler Sitten ist etwas, was bei der Bevölkerung negative Emotionen hervorruft. So wird auf Reddit beispielsweise angemerkt, dass Ground Zero in New York unmittelbar nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 zu einem regelrechten Pilgerort für Touristen wurde, die sich vor Ort fröhlich ablichten ließen.

Müll-Rowdys

Wer wohl überall auf der Welt für Unmut sorgt, sind jene Individuen, die sich unachtsam von ihrem Müll befreien. Ein Beispiel aus Neuseeland, das die Studienautoren auf Reddit gefunden haben: "Abfälle. Heilige Scheiße. Ich lebe in Neuseeland, wo es einige wunderschöne Orte gibt, aber die Menge an Müll, die von internationalen Touristen hinterlassen wird, ist einfach verrückt. Ich gehe viel wandern und zelten, und es ist nicht schwer, seinen Müll mitzunehmen."

Müll ist die eine Sache, aber viele scheinen im Urlaub jeden Genierer zu verlieren, sie spucken auf die Straße oder verrichten dort gar ihre Notdurft. Eine besondere Form der Respektlosigkeit, die nicht zum positiven Image des Touristen beitragen, resümieren Shaheer und Carr.

Leichtsinnige

Wandern in den Bergen ohne vorher die Wetterlage zu checken, ist ignorant. Ebenso Bergsteigen mit Flipflops. Auch die Suche nach dem besten Hintergrund für ein Selfie endet bisweilen tödlich, schreibt die "Welt": Dem spanischen Reisesicherheitsportal Fundación iO zufolge kamen allein zwischen Januar 2008 und Juli 2021 weltweit 379 Menschen ums Leben, als sie ein Selfie machen wollten, dabei aber (ab)stürzten.

Reddit-Nutzer äußern dementsprechend ihre Wut über Touristen, die Sicherheitshinweise und -maßnahmen ignorieren und sich dadurch selbst verletzen oder andere gefährden. In einigen Fällen erwähnten Reddit-Nutzerinnen und -Nutzer, dass die Sicherheitsmaßnahmen dem gesunden Menschenverstand entsprächen und keine schriftlichen Regeln und Vorschriften erfordern sollten. Der folgende Kommentar gibt die Meinung einiger Reddit-Nutzer wieder, wie die Studienautoren schreiben: "Yellowstone-Nationalpark (USA): Japanische Touristen wollten ein Foto von ihrem Kind machen, wie es auf einem Bison reitet. Es hat nicht so geklappt, wie sie dachten. Zum Glück ging es dem Kind gut. Der Vater wurde ins Krankenhaus gebracht."

Störer

Grölende Partygänger in den Gassen der Altstadt, Lärm in Kirchen während des Gottesdienstes, Herumspazieren auf privaten Grundstücken: Alles, was Anwohner vom gewohnten Alltag abhält, empfinden sie als störend. Mitunter mindert es sogar ihre Lebensqualität, schreiben die Studienautoren. Es ist respektlos und stößt den Einheimischen sauer auf. Dazu ein Kommentar auf Reddit: "Aber oh Gott, die Touristen. Natürlich stört es mich nicht, wenn sie zum Gottesdienst kommen oder zu spät kommen oder was auch immer. Aber nach der Hälfte des Gottesdienstes aufzustehen und herumzulaufen, sich während des Gottesdienstes zu unterhalten und dabei Selfies zu machen? Das ist nicht cool." (red, 24.1.2023)