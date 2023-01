Zum siebten Mal geht heuer der Klassikbewerb "Goldene Note" über die Bühne. Screenshot: IMF

Wien – Auch heuer findet wieder der jährliche Klassikbewerb "Goldene Note" statt, der vom Internationalen Musikverein zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF) unter der Leitung seiner Gründerin und Obfrau Leona König veranstaltet wird. Mit dem Nachwuchsförderpreis sollen erneut die talentiertesten jungen Künstlerinnen und Künstler unterstützt werden. Neben Musikerinnen und Musikern der Genres Streichinstrumente (Violine, Violoncello) und Blasinstrumente (Querflöte, Klarinette, Trompete) sind erstmals begabte Tänzerinnen und Tänzer aufgefordert, in der neuen Kategorie "Ballett und Zeitgenössischer Tanz" mitzumachen.

Interessierte Kinder und Jugendliche können sich 1. April 2023 in drei Altersgruppen – bis 12 Jahre, bis 15 Jahre und bis 18 Jahre – für die am 15. April im Wiener Ehrbar Saal stattfindende Audition bewerben. Die dabei von einer Fachjury ausgewählten neun besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten schließlich beim Finale der "Goldenen Note" am 19. Mai an.

Das ORF-Fernsehen zeigt das Semifinale und die Zusammenfassung der Audition Ende Mai auf ORF 2, gefolgt vom großen Finale im Rahmen einer TV-Gala. Die Ausstrahlungstermine für Semifinale und Finale werden noch bekanntgegeben. (red, 24.1.2023)