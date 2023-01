Igls. Foto: imago images/Sammy Minkoff

Italienische Umweltschutzverbände haben die Organisatoren der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo aufgerufen, auf ihre Pläne für den Bau einer Bobbahn in Cortina zu verzichten. Stattdessen solle die Bobbahn in Igls bei Innsbruck als Austragungsstätte der Bob-, Rodel-und Skeletonbewerbe genutzt werden, hieß es im Schreiben der namhaften Umweltschutzverbände Italia nostra, Legambiente, Lipu und Mountain wilderness, sowie des Alpenvereins CAI.

Die Umweltschutzverbände sind der Ansicht die Verlegung der Wettkämpfe nach Igls sei notwendig, um die Baukosten der Bobbahn in Cortina einzusparen, die schätzungsweise 100 Millionen übersteigen könnten. Die Bobbahn in Cortina wäre weiteres für den Ort in den Bergen umweltbelastend. Die Verbände begrüßten weiters den Beschluss von Italiens Olympischem Komitee CONI, auf den 100 Millionen Euro teuren Ausbau einer Eisbahn in der Trentiner Ortschaft Baselga di Piné zu verzichten.

Ausgeschlossen

Erst in der Vorwoche hatte Luigivalerio Sant'Andrea, Regierungskommissar und Geschäftsführer der Gesellschaft "Milano Cortina 2020-2026", die für die Infrastruktur für die Winterspiele zuständig ist, ausgeschlossen, dass die Bahn in Igls als Austragungsstätte der Bob-, Rodel-und Skeletonbewerbe genutzt werden. Das Problem seien zu hohe Renovierungskosten in Höhe von 50 Millionen Euro. Ausgeschlossen wurde auch die Nutzung des Eiskanals in Cesana im norditalienischen Piemont, der für die Winterspiele in Turin 2006 gebaut wurde, denn sie sei nicht mehr nutzbar. Andere Einrichtungen seien in zumutbarer Entfernung nicht vorhanden.

So soll nach Sant'Andreas Vorstellungen jetzt eine Bobbahn in Cortina gebaut werden. Diese soll im Rahmen eines "Sliding Centre" genannten Sportgelände entstehen, auf dem die Disziplinen Bob, Parabob, Rodeln und Skeleton ausgetragen werden sollen, berichtete der Regierungskommissar. Der Zeitplan ist eng gesteckt. Noch vor dem Sommer soll ein Auftrag für die Errichtung der Bobbahn vergeben werden, damit die Arbeiten spätestens im Juli beginnen können. In der Zwischenzeit wird in einigen Wochen mit dem Abriss der alten, 2008 stillgelegten und inzwischen verfallenen "Eugenio Monti"-Piste begonnen. (APA, 24.1.2023)