Neue Features für Whatsapp sind im Anmarsch. Foto: AP/Patrick Sison

Der Messenger Whatsapp ist nicht dafür bekannt, besonders schonend mit Fotos und anderen Bildern umzugehen, die man mit anderen teilt. Zur Schonung von Verbindung und Datenvolumen wendet der zwei Milliarden User starke Messenger standardmäßig recht starke Komprimierung an.

Das ist in Gegenden mit schlechter Netzabdeckung, niedrigen Mobilbandbreiten und Tarifen mit knappem Datenvolumen durchaus sinnvoll, sorgt andernorts aber für Frust. Zwar lässt sich die Einstellung "beste Qualität" wählen, damit ein Versand in höherer Auflösung geschieht. Aber auch auf diese Bilder wird recht starke Kompression angewandt. Sichtbar wird das durch verschwommene Kanten und Artefakte, von denen insbesondere Bilder mit hohem Rot-Anteil betroffen sind.

Versand in "Originalqualität"

Doch Besserung ist in Sicht, berichtet WABetaInfo. In die Bearbeitungsoptionen wird zukünftig ein Menü implementiert, in dem sich die Fotoqualität genauer einstellen lassen wird. Dabei soll auch ein Versand in "Originalqualität" ermöglicht werden. Entdeckt hat man Vorbereitungen darauf in einer Betaversion der App für Android.

Derzeit befindet sich die Funktion noch in Entwicklung und ist auch noch nicht in der Betaversion von Whatsapp aufgetaucht. Dementsprechend wird es zumindest noch einige Monate dauern, ehe es in der Vorabschiene ausprobiert werden kann.

Foto: WABetaInfo

Leichtere Kontaktverwaltung für Admins

Konkreter wird es, wenn es um neue Funktionen für Gruppenadmins geht. Für sie wurden in Version 23.1.75 für Testflight-Nutzer unter iOS "Contact Shortcuts" ausgespielt, die Funktion ist also noch "beta". Telefonnummern sind für sie künftig anklickbar, etwa wenn ein Nutzer neu beitritt oder die Gruppe verlässt. Auf diesen Klick öffnet sich ein Kontextmenü. Über dieses lässt sich die Nummer kopieren und in die Kontakte hinzufügen, ein privater Chat eröffnen oder ein Anruf starten.

Das soll insbesondere bei größeren Gruppen das Nutzermanagement leichter machen, zumal sich hier bis zu 1.024 User versammeln können. Es ist zu erwarten, dass das Feature in den nächsten Wochen bis Monaten für alle Whatsapp-User verfügbar sein wird. (red, 24.1.2023)