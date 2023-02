Krieg in der Ukraine

Putin droht Deutschland nach Leopard-Zusage: "Wir haben Mittel, um zu antworten"

Von der Leyen kündigte in Kiew ein neues Sanktionspaket und weitere Energiehilfen an. In Den Haag soll ein Zentrum für die Verfolgung des Verbrechens der Aggression in der Ukraine entstehen