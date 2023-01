Das Handy geht kaputt, das Rad wird gestohlen, und das Reisegepäck kommt nicht dort an, wo es hinsoll: In vielen Lebenslagen kann eine Versicherung vor Risiken und hohen Kosten schützen – vor allem in besonders herausfordernden Situationen wie bei Unfällen, Rechtsstreitigkeiten oder schweren Krankheiten. Das Angebot an Versicherungsprodukten ist allerdings groß und nicht immer übersichtlich.

Deswegen haben wir in der 16. Folge von "Lohnt sich das?" Gabi Kreindl eingeladen. Sie arbeitet seit über 20 Jahren als Expertin für Finanzdienstleistungen beim Verein für Konsumenteninformation und ist ausgebildete Versicherungsmaklerin. Mit ihr sprechen wir darüber, welche Versicherungen wirklich notwendig sind und welche Versicherungen ratsam wären. (red, 25.1.2023)

