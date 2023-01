Am Dienstag wurde österreichweit der Tag der Elementarpädagogik begangen – und einmal mehr standen Mängel in den Kindergärten im Fokus. Welche sehen Sie?

Dass in den heimischen Kindergärten nicht alles zum Besten steht, ist kein Geheimnis. Eine Studie belegt, dass aktuell rund 13.700 Fachkräfte in diesen Einrichtungen fehlen – was beim Tag der Elementarpädagogik am Dienstag einmal mehr thematisiert wurde. Dabei ist die Wichtigkeit dieser ersten Bildungseinrichtung, die Kinder besuchen, unbestritten: wird hier doch der Grundstein für die folgende Ausbildung der Kleinsten gelegt, deren optimale Begleitung im Fokus stehen sollte.

Die Situation der Kindergärten

Sichtbarer zu werden und auf die Situation im Kindergarten öffentlich hinzuweisen stand am Tag der Elementarpädagogik im Fokus. Die Kindergärten blieben bewusst geschlossen. Das Fehlen von Anerkennung, Aufklärung und Aufmerksamkeit für das Personal wurde öffentlich beanstandet und soll nach Wunsch der Beschäftigten in diesem Bereich endlich der Vergangenheit angehören.

Viele Eltern stellen sich auch solidarisch hinter die Anliegen des Personals

Viele Eltern, im Kindergarten Arbeitende oder pädagogische Expertinnen und Experten sind der Ansicht, dass Kindergärten gesellschaftspolitisch eine größere Bedeutung haben, als ihnen zugestanden wird – und sehen sie als weitaus mehr als bloße Verwahrungsstätten für den Nachwuchs, während Mama und Papa ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen. Diese Relevanz spiegelt sich im Umgang der Politik mit diesem Thema jedoch nicht immer wider – verglichen mit Schulen, deren Stellenwert als unbestritten gilt, werden die Bedürfnisse und Notwendigkeiten der Kindergärten nach Meinung vieler nicht gleichermaßen ernst genommen. Für nicht wenige lässt auch die Bezahlung der Beschäftigten in diesem Bereich angesichts höchst herausfordernder Job-Konditionen zu wünschen übrig.

Viele würden in mancherlei Hinsicht eine Gleichsetzung mit den Schulen befürworten

