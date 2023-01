Die Pro-Version der PS5 soll laut dem Leaker noch vor Mai vorgestellt werden. Foto: APA/AFP/PHILIP FONG

Die Chip-Krise ist vorbei. Das sagt jedenfalls der japanische Elektronikriese und Konsolenhersteller Sony. Und womöglich, so vernimmt man jedenfalls in der Gerüchteküche, nutzt er das auch für eine Auffrischung der Playstation 5.

Das berichtet das französische Portal Phonandroid unter Berufung auf eine anonyme Quelle, die aber schon in der Vergangenheit verlässliche Informationen geliefert hat. Es soll sich um die Playstation 5 Pro handeln, die damit die Nachfolge der PS4 Pro antreten würde.

Für diese sei laut dem Leaker mit einem neuen Prozessor zu rechnen, der – wie auch schon bei der PS4 und PS5 – von AMD geliefert wird. Eine Steigerung der Performance ist zu erwarten, genauere Details gibt es hier aber noch nicht.

Neues Kühlsystem

Sony soll aber auch die Kühlung der Konsole umstellen. Diese setzt aktuell auf Luftkühlung in Kombination von Lüfter und Kühlkörper, der mittels Flüssigmetallschicht mit der APU, die Prozessor und Grafikeinheit kombiniert, verbunden ist. Allerdings gab es seit dem Start der Konsole immer wieder Berichte über Probleme wie zu starke Wärmeentwicklung, Zuletzt wurden Befürchtungen laut, dass ein Betrieb der PS5 in vertikaler Ausrichtung das Auslaufen des besagten Flüssigmetalls und einen Defekt des Geräts nach sich ziehen könnte.

Die Pro-Version soll hingegen Flüssigkeitskühlung mitbringen, was Wärmeprobleme ausmerzen sollte. Diese Umstellung dürfte sich aber auch im Preis niederschlagen. Mit der Vorstellung des Geräts wird noch vor Mai gerechnet, als wahrscheinlich gilt eine Ankündigung im April – und damit noch vor der Spielemesse E3, die Mitte Juni über die Bühne gehen wird.

Diese Angaben sind freilich mit einiger Vorsicht zu genießen. Sony selbst hat bisher noch keine Andeutung in Richtung einer PS5-Erneuerung gemacht. Ebenso gibt es aktuell auch noch keinen Termin für einen neuen "State of Play"-Event. Zeitlich wäre die Präsentation des Geräts in diesem Jahr aber passend. Die Playstation 4 Pro hatte Sony einst im November 2016 vorgestellt, ziemlich genau drei Jahre nach dem Release der Playstation 4. (red, 24.1.23)