Hat große "Politico"-Pläne: CEO Goli Sheikholeslami.

Der deutsche Medienkonzern Axel Springer will seine Marke "Politico" weiter ausbauen, berichtet das Branchenportal "Meedia". Man wolle die "führende, einzigartige Nachrichten- und Informationsquelle für Politik und Gesetzgebung in den Machtzentren der Welt sein", wird aus einem internen Podcast von Goli Sheikholeslami, CEO der Politico Media Group, an die Springer-Belegschaft zitiert. Bisher sei man in Washington und Brüssel "sehr präsent", jetzt folge "die Expansion nach Kalifornien, nach Großbritannien und schließlich auch nach Frankreich und Deutschland".

Für die USA peilt die Managerin laut dem Bericht lokales Wachstum an. Im Rahmen eines Fünfjahresplans habe sich "Politico" entschlossen, sich "auf Kalifornien und New York zu konzentrieren, danach könnten potenziell weitere Bundesstaaten folgen". Keine Angaben gibt es zum zeitlichen Rahmen.

Auch Springer-Chef Mathias Döpfner erklärte in einem dpa-Interview, "Politico" werde in den USA und auch in Europa expandieren und könne eine "echte internationale Marke" werden. (red, 24.1.2023)