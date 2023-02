Der Oscar-Preisträger als richtig fieser Firmenberater in "The Consultant", Diversity in Serien und die unglaubliche Geschichte des reichsten Hundes der Welt auf Netflix

Dieser Berater duldet keinen Widerspruch: "The Consultant", ab 22. Februar auf Amazon Prime Video. Foto: Michael Desmond/Prime Video

In den vergangenen Jahren haben viele Serien Anstrengungen unternommen, um Vielfalt und Repräsentation zu fördern. Insbesondere Streamingserien decken in Figuren und Erzählungen eine breitere und realistischere Darstellung verschiedener Kulturen, Religionen und Lebensstile ab und haben den Boden dafür bereitet, dass kaum ein Film oder eine Serie es sich leisten kann, in Vorlage und Besetzung darauf nicht Rücksicht zu nehmen. Unter meinen Februar-Highlights sind einige leuchtende Beispiele dabei, die dieser mittlerweile gängigen Praxis entsprechen. Abgesehen davon hat der Februar einige Nettigkeiten zu bieten:

Kommen und endgültiges Gehen von "Star Trek: Picard"

Christoph Waltz' Premiere als Serienungustl bei Amazon Prime

Premiere als Serienungustl bei Amazon Prime Die unglaubliche Geschichte von Gunther VI., dem reichsten Hund der Welt

Und noch einiges mehr:

Reservation Dogs 2

Die Comedy macht sich über rassistische Klischees zu "Indianer"-Romantik und Folklore lustig, mit denen sich vier junge Indigene im ländlichen Oklahoma täglich konfrontiert sehen. Eine dritte Staffel ist bestellt. Zu Recht. 1.2., Disney+

TV Promos

Gunthers Millionen

Dies ist die unglaubliche Geschichte von Gunther VI., dem reichsten Hund der Welt. Die vierteilige Doku zeigt, wie die 1992 verstorbene deutsche Gräfin Karlotta Leibenstein ihr gesamtes 80-Millionen-Dollar-Vermögen ihrem geliebten Hund Gunther III. – einem Vorfahren von Gunther VI. – vermachte, da sie keine Kinder oder nahe Verwandte hatte. Die Serie verspricht einen Einblick in das faszinierende und manchmal skandalöse Leben von Gunther VI., seinem exzentrischen Betreuer und seinem kultähnlichen Gefolge zu geben und könnte der Anfang einer neuen unendlichen Filmkategorie sein: Petbiopic, ausbaufähig. 1.2., Netflix

Netflix

The Newsreader

Die sechsteilige Serie erzählt vom persönlichen und beruflichen Leben von Journalisten und Mitarbeiterinnen in einer australischen Nachrichtenredaktion der 1980er-Jahre. Im Zentrum steht die Co-Moderatorin einer großen Sechs-Uhr-Nachrichtensendung und die Themen, die sich im Alltag im Laufe ihres Joblebens so ereignen: Umgang mit Sexismus, psychische Probleme und die Folgen einer mächtigen Medienlandschaft. 2.2., Arte und Arte-Mediathek

ABC TV & iview

Harlem 2

Tracy Oliver, die Autorin von "Girls Trip", erzählt die Stadtgeschichten von vier besten Freundinnen in Harlem, NYC, dem Mekka der schwarzen Kultur in den Vereinigten Staaten. Camille, Tye, Quinn und Angie setzen sich mit Dating, Ausgehen, Suche nach dem Lebensglück, Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf und anderen Großstadtträumen auseinander. Single-Women-Comedy, ein Feuerwerk an scharfzüngigen Pointen. 3.2. Amazon Prime

Prime Video

Dear Edward

Der zwölfjährige Edward Adler ist der einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes. Das unglaubliche Glück, das er hatte, weicht großen Schuldgefühlen und der Frage, der sich Überlebende generell stellen: Warum habe ich überlebt? Welche Erwartungen stelle ich für die Zukunft? Und wie gehe ich mit dem Druck damit um? Ein großes, berührendes Drama kündigt sich da an, mit weiteren Erzählsträngen, etwa der göttlichen Connie Britton ("Nashville") und der nicht minder großartigen Taylor Schilling ("Orange Is the New Black"). Nicht unerwähnt darf natürlich der talentierte Hauptdarsteller Colin O'Brien bleiben. 3.2., Apple TV+

Apple TV

Funny Woman

Gemma Arterton will in den Swinging Sixties als TV-Komikerin berühmt werden, was wahrlich keine kleine Herausforderung ist. Barbara Parkers Story basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Nick Hornby. 9.2. Sky

SkyShowtime

You – Du wirst mich lieben 4

Gestatten Sie mir die persönliche Bemerkung: Diese Serie ist grauslich und ja, auch ein bisschen faszinierend. Die Blaubartiade des Soziopathen Joe spielt mit der Sympathie für den Teufel. Insbesondere in der Darstellung von Gewalt an Frauen wird der Netflix-Serie aber auch Verharmlosung vorgeworfen, was ein wenig ungerecht ist, denn Joe, oder wie immer er sich nennt, ist auch zu Männern garstig. Staffel vier bringt einen weiteren Neustart, Penn Badgley treibt in den neuen Folgen in Großbritannien als Hochschulprofessor sein Unwesen. 9.2. Netflix

Netflix

A Spy Among Friends

Dies ist die wahre Geschichte des britischen Geheimdienstoffiziers und KGB-Doppelagenten Kim Philby während des Kalten Krieges. Wir sehen Guy Pearce in der Hauptrolle und Damian Lewis als Philbys Freund und Geheimdienstkollegen Nicholas Elliott, der von all dem nichts gewusst hat und mit dem Verrat des Freundes zu kämpfen hat. Die atemberaubende Geschichte wird in Zeitsprüngen erzählt und lebt vom Charme des Spionagefilms der 1960er-Jahre. 10.2., Canal+

BritishPeriodDramas

Das Mädchen aus Kyjiw

Erfreuliches abseits des angloamerikanischen Hauptserienflusses hält Arte bereit: "Das Mädchen aus Kyiw" ist eine ukrainisch-kroatische Krimiserie über einen Polizisten, einen Journalisten und das Familienmitglied eines der mutmaßlichen Opfer von mysteriösen Morden an jungen Mädchen. 16.2., Arte

Star Trek: Picard 3

Da geht die Sonne auf! Noch einmal begibt sich Master Jean-Luc auf eine gefährliche Mission, um nahe und ferne Zivilisationen aus allerhöchster Gefahr zu befreien. Während seiner Reise begegnet er alten Freunden und neuen Feinden, und er muss Entscheidungen treffen, die sein Schicksal und das Schicksal der galaktischen Gemeinschaft beeinflussen können. Schmerzliche Wahrheit: Nach dieser Staffel ist Schluss. 17.2., Amazon Prime Video

Comicbook.com

Django

Das Westerngenre im neueren Serienwesen brachte fast durchwegs Erfreuliches zutage, wir erinnern uns an "Deadwood", "Hell on Wheels", "Godless" oder zuletzt "The English", mit Emily Blunt als Quell der Freude, derzeit auf Canal+ zu sehen. Die neue "Django"-Serie basiert lose auf Sergio Corbuccis Film und erzählt die Geschichte des Cowboys Django auf der Suche nach seiner vermissten Tochter. Dabei landet er in New Babylon, einer Stadt am Grunde eines Kraters, in der alle Außenseiter willkommen sind und alle ein gleichberechtigtes Leben in Freiheit führen. Die Tochter ist da, und trotzdem bleibt nicht alles rosig. 17.2., Sky

Sky Österreich

Hello Tomorrow!

Billy Crudup spielt den charismatischen Makler Jack Billings, der in den 1960er-Jahren besondere Lebensräume und -träume anbietet: Wohnen auf dem Mond! Showrunner Stephen Falk macht mit faszinierenden Trickszenen ein retro-futuristisches Fass auf. Schon beim Trailer kann ich nicht wegschauen. Fly me to the moon. 17.2., Apple TV+

Apple TV

The Sweet Taste

Show-Highlight des Monats ist der süße Ableger von "The Taste". Jetzt können Nachwuchspatissiers und -konditorinnen ihr Können unter Beweis stellen. Zu gewinnen gibt es 25.000 Euro. Die Juroren Frank Rosin, Alexander Herrmann, Tim Raue und Alex Kumptner fällen Urteile. 22.2., Sat.1

The Consultant

Spätestens ab Sekunde 16 im Trailer ist dieser Berater unwiderstehlich. Das ist jener Moment, in dem sich Christoph Waltz als neuer exzentrischer Firmenboss die Nasenhaare schneidet. Dabei bleibt es nicht, bald liegen Leichen im Keller. Arbeit ist ein Minenfeld, diese hier offenbar ganz besonders. 24.2. Amazon Prime

KinoCheck Heimkino

Drift: Partners in Crime

Ali Zeller (Ken Duken) und Leo Zeller (Fabian Busch) sind völlig unterschiedliche Charaktere, trotzdem sollen sie gemeinsam eine internationale Verschwörung aufdecken. Auf ihrer Suche nach der Wahrheit reisen Ali und Leo von den abgelegenen Tälern der bayerischen Alpen über die engen Straßenschluchten von Athen bis hin zu den trockenen Feldwegen des Peloponnes. Unterwegs müssen sie sich auch mit einem lange unterdrückten Familienkonflikt auseinandersetzen und gegen eine Organisation kämpfen, deren Einfluss bis weit in die Polizei hineinreicht. 24.2., Sky

Sky Deutschland

Hoffentlich ist auch für Sie etwas dabei! Kommen Sie gut durch den Februar und frohes Schauen, wünscht Prie-View. (Doris Priesching, 1.2.2023)