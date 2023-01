Nicht alles, was auf den Tisch kommt, schmeckt auch auf Anhieb. Essen hat viel mit Gewohnheit zu tun – und wie experimentierfreudig man beim Kochen und Kosten ist, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Zwar wächst man hierzulande mit den verschiedensten Obst- und Gemüsesorten und auch Fleisch von verschiedenen Nutztieren auf, dennoch gibt es Lebensmittel, die auf den ersten Blick nicht wirklich appetitlich scheinen. So fallen wohl auch Insekten in diese Kategorie.

Knackige Grillen als Snack – wäre das was für Sie? Foto: imageBROKER/J. Pfeiffer via www.imago-images.de

Die Europäische Union hat nun aber ein Gesetz beschlossen, das seit dieser Woche in Kraft ist, wonach Hausgrillen gefroren, getrocknet oder als Pulver verwendet werden können. Diese Regelung gilt auch für Larven des Getreideschimmelkäfers, Wanderheuschrecken und Larven des Mehlkäfers. "Derzeit gibt es acht weitere Anträge auf die Zulassung von Insekten als Lebensmittel", heißt es seitens der EU-Kommission. Eine Übergangsregelung machte es zudem möglich, dass in einigen EU-Ländern, darunter Deutschland und Österreich, bereits seit längerer Zeit Snacks und Nudeln mit Insekten verkauft werden konnten. Auf die Form wird es ankommen, ist "marmeladenfreund" überzeugt:

Kulinarische Reisen

Sind Heuschrecken, Schnecken und Froschschenkel schon recht etablierte Köstlichkeiten, wenn auch gewöhnungsbedürftig, gehören gegrillte Meerschweinchen in Südamerika oder frittierte Vogelspinnen in Kambodscha zu den doch eher außergewöhnlichen Speisen, die schon Überwindung brauchen, um sie zu kosten. Überhaupt kann man bei Reisen in ferne Länder so allerhand kulinarische Delikatessen ausprobieren. So gehört Nattō, fermentierte Sojabohnen, in Japan zu einer ganz besonders nahrhaften Köstlichkeit, die für viele Menschen, die nicht damit aufgewachsen sind, nicht gerade bekömmlich schmeckt. Wohl schon der Anblick von Casu Marzu, einer sardischen Spezialität, wird viele Menschen davon abhalten, davon zu kosten. Lebendige Maden machen diesen Käse nämlich erst zur Delikatesse – diese werden auch mitgegessen. Das ist auch der Grund für das EU-Verbot, kann der Verzehr der kleinen Lebewesen doch gesundheitliche Probleme verursachen. Das schottische Schmankerl Haggies, bestehend aus Schafsmagen gefüllt mit Innereien, oder auch Innereiengerichte, die hierzulande serviert werden, sprechen nicht unbedingt alle Gaumen an. Dagegen klingt die gemeine Hausgrille schon fast schmackhaft.

Welche ungewöhnlichen Speisen haben Sie schon gekostet?

Und von welchen waren Sie positiv überrascht ob des guten Geschmacks? Was würden Sie kein zweites Mal probieren? Wie stehen Sie zu Insekten als Lebensmittel? Berichten Sie im Forum von Ihren kulinarischen Versuchen! (wohl, 27.1.2023)