Nach Bekanntwerden der Causa Teichtmeister hatten bereits einige Kinos "Corsage" aus dem Programm genommen. Foto: FELIX VRATNY

Hollywood/Wien – Das Rätsel um die Frage, ob Marie Kreutzers Sisi-Drama nun für den sogenannten Auslands-Oscar nominiert wird, ist endlich gelöst: Nein, Corsage ist nicht mehr im Rennen um den Oscar als bester fremdsprachiger Film, der am 12. März vergeben wird. Dass das an der Causa Teichmeister liegt, ist eher unwahrscheinlich. Denn als Florian Teichtmeisters Geständnis am 13. Jänner bekannt wurde, befand sich die Academy bereits in der Abstimmungswoche – die Frist endete am 17. Jänner. In der englischsprachigen Presse erweckte der hiesige Skandal denn auch eher den Eindruck des "business as usual", denn Anzeigen gegen Schauspieler wegen verschiedenster Delikte sind Hollywood keineswegs fremd. Am Ende haben es folgende fünf Filme in die Endauswahl für den Auslands-Oscar geschafft:

Im Westen nichts Neues mit dem Österreicher Felix Kammerer geht für Deutschland ins Rennen. Nicht nur um den Auslands-Oscar, sondern auch in neun anderen Kategorien, darunter der des besten Films. Argentina, 1985 gewann bereits den Golden Globe. Für Belgien tritt das Bubenfreundschaftsdrama Close an, für Polen der Esel-Film EO und The Quiet Girl für Irland. Für Überraschung sorgte die Nominierung einer weiteren Österreicherin: Die Schnittmeisterin Monika Willi wurde für ihre Arbeit an Todd Fields Tár nominiert.

Die österreichische Cutterin Monika Willi wurde für ihre Arbeit an Tár nominiert. Foto: Robert NewaldRobert Newald Photo

Wer stimmte wofür?

Bei der aufgeheizten heimischen Diskussion hätte man fast vergessen, dass auch die Nominierungen sämtlicher anderen Kategorien bekanntgegeben werden. Zehn Filme befinden sich nun im Wettbewerb um die goldene Statuette in der Kategorie Bester Film, in allen anderen Kategorien sind es je fünf Mitbewerber. Beim besten Film durfte die gesamte Academy, die mittlerweile fast 10.000 Stimmberechtigte zählt und sich innerhalb der letzten Jahre einer Diversitäts- und Verjüngungskur unterzogen hat, mitbestimmen. Bei speziellen Kategorien, etwa Schauspiel, Sound etc., haben in der Vorauswahl diejenigen Mitglieder der Academy mitgestimmt, die in der jeweiligen Branche beheimatet sind. Nur für die Kategorien Bester fremdsprachiger Film und Animationsfilm war ein spezielles Komitee zuständig: Wer und wie viele Teil davon sind, ist nicht bekannt.

Der Österreicher Felix Kammerer spielt die Hauptrolle in "Im Westen nichts Neues". Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Die wichtigsten Nominierungen: Blockbuster-Kino

Die heute Früh in Los Angeles von den Schauspielern Alison Williams (M3gan) und Rhiz Ahmed (Sound of Metal), ehemalige Co-Stars der Serie Girls, verkündeten Nominierungen hielten kaum Überraschungen bereit. Anders als letztes Jahr, wo es vielen Filmen aus dem Arthouse-Bereich gelang, sich für die Endrunde zu qualifizieren, wie Jane Campions Power of the Dog oder Ryûsuke Hamaguchis Drive my Car, steht heuer das publikumsstarke Blockbuster-Kino hoch im Kurs. Erstmals sind zwei Sequels in einem Jahrgang nominiert: Avatar: The Way of Water und Top Gun: Maverick. In der Geschichte der Oscars haben es bisher nur insgesamt acht Sequels in die Endrunde geschafft, bislang war niemals mehr als eines in einem Jahr nominiert. Doch die Konkurrenz ist hart mit The Fabelmans, Elvis, Tár und, als einziger Film einer Frau Women Talking von Sarah Polley.

Babylon von Damien Chazelle mit Brad Pitt, der derzeit wegen einer Klage seiner Ex-Frau Angelina Jolie in Miskredit geraten ist, wurde nur in Nebenkategorien bedacht, auch Avatar: The Way of the Water blieb hinter den Erwartungen zurück.

Schauspiel und Regie

In den Schauspiel-Kategorien befinden sich beispielsweise Colin Farrell für The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser (The Whale), Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) sowie Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once). Yeoh und Basset gewannen für ihre Darstellungen bereits einen Golden Globe. Für die beste Regie wurden unter anderen Steven Spielberg und Ruben Östlund (Triangle of Sadness) nominiert. (Vollständige Liste aller Nominierungen siehe unten.)

Die 95. Verleihung der Oscars findet am 12. März 2023 im Dolby Theatre in Los Angeles statt, Jimmy Kimmel moderiert. (red, 24.1.2023)