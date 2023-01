Radio 88.6 kann in der Steiermark jetzt über die UKW-Frequenz 104,6 empfangen werden. Logo: 88.6

Wien – Der regionale Radioriese 88.6 hat seinen Sendebereich ausgeweitet: Nachdem der Radiosender schon seit Jahren über DAB+ und online in ganz Österreich zu empfangen ist, bedient der Rocksender seit Montag in der Steiermark auch die Frequenz 104,6 auf UKW, wie in einer Aussendung bekanntgegeben wurde.

Neben dem Mantelprogramm, das einheitlich mit den bisherigen Sendegebieten Wien, Niederösterreich und Burgenland bespielt wird, würden "einzelne regionale Sendungsinhalte und -schwerpunkte 88.6 den notwendigen, steirischen Touch" geben. Montag bis Freitag werde "es eine eigens moderierte, steirische Sendeschiene, sowie auch musikalische, regionale Feinheiten im Programm geben".

Radio 88.6 folgt auf der UKW-Frequenz 104,6 dem Sender Welle 1, der seine UKW-Verbreitung auf der Grazer Frequenz im Dezember 2022 beendet hat. (red, 24.1.2023)