Die Online-Reiseagentur Booking.com zählt zu den größten der Welt. Millionen von Userinnen und User buchen dort nicht nur, sondern hinterlassen dort auch Bewertungen für Hotels, Taxiunternehmen, Lokalen, etc. 240 Millionen sollen es sein. D.h., Booking.com sitzt auf einem Datenschatz aus dem sich auch ein Stimmungsbild zusammensetzen lässt – welche Destinationen gerade besonders angesagt sind und welche nicht und – wie in diesem Fall – welche Reiseziele sich als besonders gastfreundlich hervortun.

Hier die Top 10

Polignano a Mare, Italien

Foto: Getty Images/iStockphoto/Poike

Polignano a Mare liegt in Apulien, an der südlichen Adriaküste. Eine malerische Stadt, die die auf einer Kalksteinklippe über dem kristallklaren Wasser thront und für ihre schönen Strände und weiß getünchten Häuser bekannt ist. International bekannt ist sie auch wegen der Cliff Diving-Wettbewerbe, die hier alljährlich ausgetragen werden und der Grotta Palazzese, ein Restaurant in einer Meereshöhle, das gerne in sozialen Medien auftaucht.Der berühmteste Exportartikel von Polignano a Mare ist jedoch die italienische Legende Domenico Modugno, der zahlreiche klassische Lieder schrieb und sang, von denen der eingängige Song "Volare" der international bekannteste ist.

Hualien, Taiwan

Hualien liegt an der Ostküste Taiwans. Vor ihrer Haustür liegt Taiwans schönster Nationalpark, Taroko, wo Reisende Natur, Tempel und Wasserfälle erkunden können. Allgemein wird die entspannte Atmosphäre in der Stadt gelobt, die schönen Parks, etwa Meilunshan, die zum Spazierengehen und Entspannen einladen, und wegen des kulinarischen Angebots das seine lebhaften Nachtmärkte, wie der Dongdaemun Night Market, bieten.

San Sebastián, Spanien

Foto: AP/Alvaro Barrientos

San Sebastián liegt im spanischen Baskenland. Der Strand ist nicht weit, ebenso das nächste Restaurant bzw. die nächste Bar. Die Stadt gilt als das perfekte Reiseziel für Feinschmecker. Frische Austern findet man hier zum Beispiel, die man mit einem Glas Txakoli – einen leichten, schäumenden Weißwein aus dem Baskenland – genießen kann, Pintxos (baskische Tapas) aber auch das eine oder andere Michelin prämierte Restaurant.

Dresden, Deutschland

Foto: APA/AFP/JENS SCHLUETER

Die Hauptstadt des Bundeslandes Sachsen wird als "Florenz des Nordens" bezeichnet – wegen der Architektur und des Flairs, wie es heißt. Reisende können die Altstadt, den Teil der Stadt, der im Weltkrieg größtenteils zerstört wurde, während eines historischen Rundgangs erkunden und die berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Altstadt entdecken, darunter die Frauenkirche, eine hoch aufragende Kuppelkirche, die nach der Bombardierung wieder aufgebaut wurde, die Augustusbrücke und das Renaissanceschloss.

Klaipėda, Litauen

Klaipėda, eine Hafenstadt, in der die Ostsee auf den Fluss Danė trifft, bietet viel Kultur und Architektur. Die Altstadt habe deutsches Flair, mit Holzhäusern in den kopfsteingepflasterten Straßen, während sich die moderne Stadt in einem industriellen Wald aus Kränen und Werften ausbreitet. Die Stadt ist das Tor zur Kurischen Nehrung. Diese schmale, 100 Kilometer lange Dünenhalbinsel, die das Kurische Haff von der Ostsee trennt, gehört zum Unesco-Weltnaturerbe und bietet viel spektakuläre Landschaften, charmante Dörfer und zahlreiche anderer Natur-Attraktionen.

York, England

Foto: AFP/OLI SCARFF

In York, im Nordosten Englands gelegen, können sich Reisende in das mittelalterliche England zurückversetzen lassen, heißt es. Das Herz des historischen Kerns von York ist The Shambles, eine Kopfsteinpflasterstraße aus dem 14. Jahrhundert, die für ihre Fachwerkhäuser mit den Cafés, Geschäften und Boutiquen bekannt ist. Die Kathedrale York Minster aus dem siebten Jahrhundert gilt als das architektonische Kronjuwel der Stadt, das alles andere in der Stadt überragt. Reisende, die die gruseligen Seiten der Stadt kennenlernen möchten, können auf einer Geisterbustour einige der berühmtesten Wahrzeichen Yorks besichtigen und dabei mehr über die gruselige Seite der Geschichte erfahren.

Ushuaia, Argentinien

Foto: imago/Panthermedia/artincamera

Ushuaia ist bekannt als "El Fin del Mundo" (Das Ende der Welt) und die südlichste Stadt der Welt, berühmt als Tor zur Antarktis. Die Stadt ist Ziel für Outdoor-Fans, denn sie liegt in der Provinz Feuerland, in der sich einer der berühmtesten Nationalparks Argentiniens befindet, der für seine Landschaft mit schneebedeckten Bergen, Gletschern, Tundra und windgeformten Bäumen bekannt ist. Reisende können durch die Region wandern oder auf dem Wasser erkunden, indem sie eine Bootstour machen und dabei möglicherweise sogar der einen oder anderen Pinguinkolonie über den Weg laufen.

Porto De Galinhas, Brasilien

Wunderschöne Strände mit hellem Sand und kristallklarem Wasser findet man in Porto De Galinhas, einem der besten Strandziele Brasiliens, um die authentische brasilianische Strandkultur zu erleben, schwärmen die Userinnen und User von Booking.com. Es sei das perfekte Ziel für Reisende, die sich entspannen und Zeit mit ihrer Familie verbringen möchten. Porto De Galinhas beherbergt auch natürliche Gezeitentümpel – türkisfarbene Wasserflächen, die von Korallenriffen umgeben sind und in denen sich bei Ebbe tropische Fische tummeln. Eine der besten Möglichkeiten, dieses Phänomen zu beobachten, ist eine Fahrt mit einer "Jangada" – einem Einsegler-Fischerboot – zum Schnorcheln vor der Küste. Mit vielen Restaurants und Bars in der Stadt, mit "Churrascarias" (Grillrestaurants) und einer großen Auswahl an Meeresfrüchten wird dieses Reiseziel auch als ein "Paradies für Feinschmecker" bezeichnet.

Mexiko-Stadt, Mexiko

Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

Museen, uralte Ruinen, weitläufige Parks und Kunstgalerien findet man in der mexikanischen Hauptstadt, aber auch mehrere Unesco-Weltkulturerbestätten. Darunter das historische Zentrum der Stadt, das bei einer Historic Downtown Walking Tour erkundet werden kann. Reisende haben auch viele Möglichkeiten, die traditionelle mexikanische Küche zu probieren, z. B. Tacos und Quesadillas in Kombination mit Getränken wie Mezcal und Tequila, da die Stadt eine große Auswahl an "Cantinas" (lokalen Bars), Straßenimbissen und gehobenen Restaurants hat. Reisenden, die mehr Kultur außerhalb der Stadt erkunden möchten, wird ein Tagesausflug zum archäologischen Komplex von Teotihuacán oder zur Weltkulturerbestätte Xochimilco ans Herz gelegt.

Goldküste, Australien

Foto: EPA/JONO SEARLE

Dieses Surferparadies südlich von Brisbane sei mit seinen berühmten weißen Sandstränden und Luxushotels ein perfektes Reiseziel für Vergnügen und Entspannung, heißt es. Neben den Stränden ist die Gold Coast auch als Australiens "Hauptstadt der Themenparks" bekannt, mit einer Vielzahl von Freizeitparks in der ganzen Stadt. Für Outdoor-Fans gibt es in der Umgebung eine Reihe von Nationalparks, darunter den Nerang National Park und den Lamington National Park, in denen man wandern, Mountainbike fahren oder Wildtiere beobachten kann. (red, 25.1.2023)