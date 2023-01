Felix Kammerer spielt die Hauptrolle im Film "Im Westen nichts Neues". Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Ohne Zweifel gilt die Karriere von Felix Kammerer als kometenhafter Aufstieg. Im noch jungen Jahr 2023 war der 27-Jährige bereits Gast auf dem roten Teppich der Golden-Globes-Gala in Los Angeles, stand als bester Hauptdarsteller auf der Longlist der britischen Filmpreise und befindet sich nun mit seinem Filmdebüt im Oscar-Rennen. In der deutschen Verfilmung des Klassikers Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque spielt der Österreicher die Hauptrolle. Das Drama ist in neun Kategorien nominiert, unter anderem als bester nicht-englischsprachiger Film.

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Die Besetzung katapultierte den Schauspieler mit den blonden Locken urplötzlich ins internationale Rampenlicht. In dem Antikriegsfilm rückt er als erst 17-jähriger Soldat Paul Bäumer gemeinsam mit seinen Kameraden in den Ersten Weltkrieg ein, um an der Front zu kämpfen. Beeindruckend ist die pure Todesangst, mit der Kammerer den verzweifelten Jugendlichen verkörpert. Neben intensiver emotionaler Vorbereitung trainierte Kammerer für die physisch anstrengenden Dreharbeiten vier Monate lang und lief mehrmals wöchentlich mit einer zehn Kilo schweren Weste durch Wien.

Kaffee und Zigaretten

Trotz starker Kondition besteht das tägliche Frühstück des 1995 geborenen Wieners aus einer Tasse Kaffee und zwei Zigaretten, wie er am Rande eines Interviews erzählte. Der Sohn der bekannten Opernsängerin Angelika Kirchschlager wuchs in Wien auf und besuchte das Junge Ensemble Hörbiger, wo er erste Bühnenerfahrungen sammelte. Auf das Studium an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin folgte ein Engagement am Maxim-Gorki-Theater. 2019 holte ihn Martin Kušej ans Burgtheater, wo er neben Jan Bülow und Franz Pätzold zu den jüngeren Talenten des Ensembles zählt.

Unter anderem war Kammerer in Elfriede Jelineks Schwarzwasser zu sehen, aktuell steht er in Arthur Schnitzlers Das weite Land auf der Bühne. Für seine Rolle in Moskitos am Akademietheater wurde der Schauspieler 2022 als Bester Nachwuchs mit dem Nestroy-Theaterpreis ausgezeichnet. Derzeit probt er für die Thomas-Mann-Dramatisierung Der Zauberberg, die am Samstag an der Burg Premiere feiert.

Zwar ist er bald auch in der gerade abgedrehten Netflix-Miniserie All the Light We Cannot See zu sehen, dennoch möchte er die Theaterbühne künftig nicht gänzlich gegen das Filmset tauschen. Problemlos tanzt der Newcomer auf mehreren Hochzeiten. (Katharina Rustler, 24.1.2023)