Zum ersten Mal wird der Handelsriese in Großbritannien bestreikt. 300 Beschäftigte beteiligen sich am Arbeitskampf

Die Beschäftigten eines Verteilzentrums streiken. Foto: imago images/Chris Emil Janßen

Die Beschäftigten eines Amazon-Verteilerzentrums in Großbritannien wollen am Mittwoch nach monatelangem Ringen um faire Löhne ihre Arbeit niederlegen. Nach Angaben der Gewerkschaft GMB werden sich rund 300 Beschäftigte in Coventry an dem Arbeitskampf beteiligen. Es ist das erste Mal, dass ein Standort des US-Online-Riesen in Großbritannien bestreikt wird.

Amazon hatte im vergangenen Jahr die Einstiegsgehälter in n seinen rund 30 Lagerhäusern in Großbritannien um 50 Pence (0,56 Cent) auf ein Minimum von 10,50 bis 11,45 Pfund (11,86 bis 12,94 Euro) pro Stunde angehoben. Der britische Mindestlohn, der derzeit umgerechnet bei 10,74 Euro pro Stunde liegt, soll im April auf 11,78 Euro steigen. (APA, 25.1.2023)