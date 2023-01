16 Restaurants wurden mit Sternen bedacht – der Lokalführer bewertet in Österreich nur Gastronomie in Wien und Salzburg

Der Guide Michelin ist die Referenzgröße für Foodies und Foodtouristen. Für Länder wie Deutschland und Frankreich wird ein eigener Kulinarikführer herausgegeben. Für Österreich gibt es so etwas nicht. Die hiesige Gastronomieszene wird jährlich im Guide "Main Cities of Europe" subsumiert, und auch da werden nur Lokale in Wien und Salzburg berücksichtigt. Ein Großteil der hiesigen Kulinariklandschaft bleibt also unerwähnt.



Der am Dienstag online präsentierte Guide des Jahres 2023 hat 24 Restaurants auf der Sterne- und Bib-Gourmand-Liste, darunter zwölf neue. Als einziges Lokal Österreichs wurde das Amador von Juan Amador wieder mit drei Sternen bedacht.

Wieder mit drei Sternen ausgezeichnet: das Amador von Juan Amador. Foto: Neolith

Sterne für Nachhaltigkeit



Auch unter den Zweisternelokalen hat sich zum Vorjahr nichts verändert: In Wien finden sich das Steirereck, Mraz & Sohn, Konstantin Filippou und Silvio Nickol Gourmetrestaurant auf der Liste, in Salzburg das Ikarus im Hangar-7 und das Senns-Restaurant.



Der grüne Stern, die Auszeichnung für nachhaltige Küche, wurde in diesem Jahr an zwei Restaurants verliehen: Das vegetarische Lokal Tian und das Mast Weinbistro.



Ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis konstatiert der Restaurantführer mit der "Bib Gourmand"-Auszeichnung. In dieser Auswahl finden sich unter anderem das Mochi und Woracziczky und neu seit diesem Jahr das Onyx und das Specht.

Hier die gesamte Liste der Sterne- und Bib-Gourmand-Auszeichnungen im Guide Michelin 2023

3 Sterne

Amador (Wien)

2 Sterne

Steirereck im Stadtpark (Wien)

Mraz & Sohn (Wien)

Konstantin Filippou (Wien)

Silvio Nickol Gourmetrestaurant (Wien)

Ikarus (Salzburg)

Senns.Restaurant (Salzburg)

1 Stern

Apron (Wien)

Pramerl & the Wolf (Wien)

Tian (Wien)

Edvard (Wien)

aend (Wien)



Pfefferschiff (Salzburg)

Esszimmer (Salzburg)

The Glas Garden (Salzburg)

Bib Gourmand

Mochi

Mast Weinbistro

Meierei im Stadtpark

Vestibül

Woracziczky

Onyx

Specht (alle Wien)



Gasthof Auerhahn



Reinhartshuber Im Gwandhaus (beide Salzburg)

Michelin Grüner Stern

Tian

Mast Weinbistro

(rec, 25.1.2023)