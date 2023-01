Felix Kammerer ist ein Newcomer in der österreichischen Schauspielszene. Seit seinem Filmdebüt steht der 27-Jährige im internationalen Rampenlicht: Der Wiener spielt die Hauptrolle in der deutschen Verfilmung des Klassikers "Im Westen nichts Neues", die insgesamt in neun Kategorien für die Oscars nominiert wurde. Seit 2019 ist Kammerer Teil des Burgtheater-Ensembles und steht dort demnächst in der Thomas-Mann-Dramatisierung "Der Zauberberg" auf der Bühne. Wir haben den Schauspieler noch vor Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen zwischen Proben am Burgtheater getroffen und über Angstlevel 90, Frauenrollen und Tiktok gesprochen. (Katharina Rustler, 25.1.2023)