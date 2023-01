Foto: DADO RUVIC, Reuters

Was vielen Userinnen und Usern am Mittwochvormittag bereits aufgefallen sein dürfte, wurde nun auch von Microsoft selbst bestätigt. Es gibt massive technische Probleme mit zahlreichen Diensten des US-Softwareriesen.

Tausende hatten am Mittwoch weder Zugriff auf ihre Emails noch auf Videokonferenzen, wie zahlreiche User auf Twitter mitteilten. Auch der Gaming-Dienst Xbox Live sowie das Spiel "Minecraft" und der Microsoft Store dürften betroffen sein, wie "Downdetector" berichtet. Im offiziellen Dienststatus-Tool von Microsoft scheinen die Ausfälle nicht auf.

Mittlerweile hat Microsoft selbst reagiert und bestätigte die technischen Probleme. Laut den Angaben des Unternehmens sind auch die Services von Sharepoint Online, Onedrive for Business, Microsoft Graph , PowerBi und das Microsoft 365 Admin Center betroffen. Das Unternehmen führte ein Problem in der Netzwerkkonfiguration als Ursache für die weltweiten Ausfälle an.

Man sei dabei das Problem zu isolieren und zu beheben, ohne dabei die Situation weiter zu verschlimmern, hieß es. Es ist nicht der erste Dienstausfall bei Microsoft im noch jungen Jahr 2023: Anfang Jänner kam es zu massiven Störungen bei Onedrive, Skype und Onenote.

Update: Wie Microsoft am Mittwochvormittag mitteilte, wurde die Netzwerkstörung behoben. (red, 25.1.2023)