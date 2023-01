In der Sendung, die am Mittwochabend ausgestrahlt wird, zieht er Lange her

Dieter Bohlen ist wieder als Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" auf RTL aktiv. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Köln – Dieter Bohlen ist bei der aktuellen 20. Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" wieder mit dabei, nach einer Pause in der 19. Staffel sitzt er wieder in der Jury. Und er sorgt gleich für Wirbel und Sexismus-Vorwürfe. In der Sendung, die am Mittwochabend ausgestrahlt wird, zieht er über Teilnehmerin Jill Lange her, sie nahm bisher an Shows wie Reality-TV-Formaten wie "Ex On The Beach" oder "Are You The One" teil. Jetzt hat sie sich bei "DSDS" beworben und wurde dort von Bohlen laut deutschen Medien sexistisch beleidigt.

So soll Bohlen sie unter anderem gefragt haben: "Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?". RTL will Bohlens Aussagen am Mittwoch in der Sendung zeigen, "im Kontext der Diskussion um Jills Datingshow-Erfahrungen sahen wir keinen Anlass, den Dialog aus der Sendung zu schneiden". Jill hätte den Wettbewerb "zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt – das hat sie aber nicht getan", zitiert "Bild" ein RTL-Statement. (red, 25.1.2023)