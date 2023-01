In dieser Galerie: 3 Bilder Mikaela Shiffrin lässt sich nicht aufhalten, rast von einem Sieg zum nächsten. Foto: AP/Gabriele Facciotti Der Moment, als Shiffrin ihren 84. Weltcupsieg realisiert. Foto: AP/Alessandro Trovati Julia Scheib war neuerlich beste Österreicherin.

Foto: REUTERS/Lisa Leutner

Kronplatz – Nur einen Tag nachdem sie den Weltcup-Frauenrekord von 83 Erfolgen aufgestellt hatte, lieferte Mikaela Shiffrin den nächsten Beweis ihrer Extraklasse. Die 27-jährige US-Amerikanerin gewann auch den zweiten Riesentorlauf am Kronplatz und liegt mit ihrem 84. Erfolg nur noch zwei Siege hinter Ingemar Stenmark. Im Idealfall könnte sie bei den zwei noch vor der WM in Courchevel/Meribel anstehenden Slaloms am Samstag und Sonntag in Spindlermühle im tschechischen Riesengebirge mit Schwedens Legende gleichziehen.

Shiffrin gewann in 2:03,28 Minuten 0,82 Sekunden vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel und 1,19 vor der Schwedin Sara Hector und feierte ihren bereits zehnten (!) Saisonerfolg. Sie hält nun bei 19 Erfolgen im Riesentorlauf und liegt damit nur noch einen Erfolg hinter der Schweizer Rekordhalterin Vreni Schneider.

Shiffrin trotz Periode top

"Nach dem gestrigen Tag war ich heute einfach sehr müde und nervös, weil ich wusste, dass ich Fehler mache, wenn ich müde bin. Ich wollte aber nicht beim vierten Tor ausfallen. Der erste war ein sehr guter Lauf, im zweiten wollte ich auf mein Skifahren vertrauen und pushen. Ich hatte das Vertrauen, die Bedingungen waren perfekt", sagte Shiffrin im ORF. Sie werde nun einen Tag trainieren, einen Tag regenerieren und dann ihre Energie in die Slalomski stecken. Auf die Frage, ob sie denkt, dass sie Stenmark noch vor der WM einholen kann, sagte sie: "Es ist möglich". Danach sagte sie noch, was im Spitzensport selten vorkommt: "Es ist eine anstrengende Zeit und leider habe ich gerade meine Periode. Normalerweise rede ich nicht darüber."

Immer wieder Scheib

Am Podest vorbei fuhren die Slowakin Petra Vlhova (1,37) als Vierte und die Schweizerin Lara Gut-Behrami (1,38) als Fünfte. Beste Österreicherin wurde Julia Scheib (2,31) als Elfte. Die 24-jährige Steirerin holte damit ihr bestes Weltcupergebnis. Sie war bereits am Dienstag im ersten Riesentorlauf am Kronplatz als Zwölfte beste aus dem ÖSV-Lager. Wer glaubt, dass sie damit zufrieden ist, der irrt sich gewaltig. "Ich bin mit dem zweitem Durchgang gar nicht zufrieden, ich bin ziemlich angefressen. Aber ich versuche, das Gute mitzunehmen", sagte die Steirerin.

Zweitbeste Österreicherin wurde Ricarda Haaser (2,93) als 16., Franziska Gritsch (22.), Elisabeth Kappaurer (23.) und Elisa Mörzinger (24.) verpassten einen Topplatz klar.

Liensberger Letzte

Weiter deutlich unter den Erwartungen bleibt Katharina Liensberger. Die Vorarlbergerin fiel im zweiten Rennen nach dem Abgang ihres Coaches Livio Magoni in der Entscheidung vom 23. auf den 28. und letzten Rang zurück und hatte letztlich einen Rückstand von 4,20 Sekunden auf Shiffrin.

Ein Versprechen für die Zukunft

Bemerkenswertes leistet die für Albanien startende Italienerin Lara Colturi. Die erst 16-Jährige hatte eben erst bei der Junioren-WM in St. Anton Gold im Super G und Bronze im Riesentorlauf geholt, am Kronplatz belegte sie den 17. Platz und blieb dabei nur zwei Hundertstel hinter Haaser.

Die Qualifikation für die Entscheidung der besten 30 verpasste haben Ramona Siebenhofer, Katharina Truppe, Stephanie Brunner und Nina Astner.

Frauenrennsportleiter Thomas Trinker sah immerhin teilweise guten Leistungen bei seinen Schützlingen. "Großes Kompliment an Julia Scheib. Sie ist dran, ich glaube, da sehen wir noch mehr." Insgesamt glaubt er die schwächelnden Technikerinnen auf einem guten Weg und ist zuversichtlich, dass die Richtung stimmt. (Thomas Hirner, 25.1.2023)

Endstand:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:03,28 1:00,56 1:02,72

2. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:04,10 +0,82

3. Sara Hector (SWE) 2:04,47 +1,19

4. Petra Vlhova (SVK) 2:04,65 +1,37

5. Lara Gut-Behrami (SUI) 2:04,66 +1,38

6. Tessa Worley (FRA) 2:04,93 +1,65

7. Paula Moltzan (USA) 2:05,25 +1,97

8. Federica Brignone (ITA) 2:05,31 +2,03

9. Alice Robinson (NZL) 2:05,41 +2,13

10. Nina O'Brien (USA) 2:05,48 +2,20

11. Julia Scheib (AUT) 2:05,59 +2,31

12. Neja Dvornik (SLO) 2:05,70 +2,42

13. Hilma Loevblom (SWE) 2:05,95 +2,67

14. Valerie Grenier (CAN) 2:06,03 +2,75

15. Thea Louise Stjernesund (NOR) 2:06,19 +2,91

16. Ricarda Haaser (AUT) 2:06,21 +2,93

17. Lara Colturi (ALB) 2:06,23 +2,95

18. Estelle Alphand (SWE) 2:06,30 +3,02

19. Asja Zenere (ITA) 2:06,37 +3,09

20. Andrea Ellenberger (SUI) 2:06,60 +3,32

21. Simone Wild (SUI) 2:06,74 +3,46

22. Franziska Gritsch (AUT) 2:06,81 +3,53

23. Elisabeth Kappaurer (AUT) 2:06,82 +3,54

24. Elisa Mörzinger (AUT) 2:07,00 +3,72

25. Zrinka Ljutic (CRO) 2:07,03 +3,75

26. Camille Rast (SUI) 2:07,12 +3,84

27. Mina Fürst Holtmann (NOR) 2:07,13 +3,85

28. Katharina Liensberger (AUT) 2:07,48 +4,20

2. Durchgang:

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:02,30

2. Neja Dvornik (SLO) 1:02,60 +0,30

3. Mikaela Shiffrin (USA) 1:02,72 +0,42

4. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:02,82 +0,52

5. Petra Vlhova (SVK) 1:02,87 +0,57

6. Nina O'Brien (USA) 1:02,94 +0,64

7. Lara Colturi (ALB) 1:03,06 +0,76

8. Valerie Grenier (CAN) 1:03,14 +0,84

9. Paula Moltzan (USA) 1:03,18 +0,88

10. Ricarda Haaser (AUT) 1:03,24 +0,94

11. Alice Robinson (NZL) 1:03,31 +1,01

12. Tessa Worley (FRA) 1:03,32 +1,02

. Hilma Loevblom (SWE) 1:03,32 +1,02

14. Asja Zenere (ITA) 1:03,34 +1,04

15. Estelle Alphand (SWE) 1:03,37 +1,07

weiter:

16. Julia Scheib (AUT) 1:03,39 +1,09

22. Elisabeth Kappaurer (AUT) 1:03,89 +1,59

24. Franziska Gritsch (AUT) 1:04,14 +1,84

26. Elisa Mörzinger (AUT) 1:04,22 +1,92

28. Katharina Liensberger (AUT) 1:04,51 +2,21

1. Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:00,56

2. Sara Hector (SWE) 1:01,07 +0,51

3. Marta Bassino (ITA) 1:01,21 +0,65

4. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:01,28 +0,72

5. Federica Brignone (ITA) 1:01,46 +0,90

6. Tessa Worley (FRA) 1:01,61 +1,05

7. Petra Vlhova (SVK) 1:01,78 +1,22

8. Maria Therese Tviberg (NOR) 1:01,93 +1,37

9. Paula Moltzan (USA) 1:02,07 +1,51

10. Alice Robinson (NZL) 1:02,10 +1,54

11. Julia Scheib (AUT) 1:02,20 +1,64

12. Simone Wild (SUI) 1:02,33 +1,77

13. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:02,36 +1,80

14. Nina O'Brien (USA) 1:02,54 +1,98

15. Hilma Loevblom (SWE) 1:02,63 +2,07

16. Franziska Gritsch (AUT) 1:02,67 +2,11

Weiter:

18. Elisa Mörzinger (AUT) 1:02,78 +2,22

21. Elisabeth Kappaurer (AUT) 1:02,93 +2,37

23. Ricarda Haaser (AUT) 1:02,97 +2,41

. Katharina Liensberger (AUT) 1:02,97 +2,41

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert:

33. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:03,42 +2,86

35. Katharina Truppe (AUT) 1:03,58 +3,02

35. Stephanie Brunner (AUT) 1:04,13 +3,57

36. Nina Astner (AUT) 1:04,20 +3,64

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Maryna Gasienica-Daniel (POL), Ana Bucik (SLO)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 26 Rennen):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1517

2. Lara Gut-Behrami (SUI) 906

3. Petra Vlhova (SVK) 896

4. Federica Brignone (ITA) 688

5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 675

6. Marta Bassino (ITA) 638

7. Wendy Holdener (SUI) 587

8. Sofia Goggia (ITA) 570

9. Elena Curtoni (ITA) 508

10. Sara Hector (SWE) 464

Riesentorlauf Frauen (8):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 600

2. Lara Gut-Behrami (SUI) 482

3. Marta Bassino (ITA) 451

4. Petra Vlhova (SVK) 436

5. Federica Brignone (ITA) 396

6. Sara Hector (SWE) 333

7. Ragnhild Mowinckel (NOR) 264

8. Tessa Worley (FRA) 259

9. Valerie Grenier (CAN) 254

10. Paula Moltzan (USA) 177

Mannschaft Frauen (26):

1. Schweiz 3370

2. Italien 2895

3. Österreich 2723

4. USA 2229

5. Norwegen 1419

Nationencup (50):

1. Schweiz 7325

2. Österreich 5689

3. Norwegen 4657

4. Italien 4227

5. USA 3021