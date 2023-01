Erste Dates machen viele Menschen nervös – den Griff zu Glas oder Flasche sieht so mancher als Lösung. Andererseits geht der Trend zunehmend in Richtung Sober Dating

Wer in der Datingwelt aktiv ist, kennt Szenen wie diese: Ein attraktiver potenzieller Beziehungspartner sitzt einem gegenüber, man hat sich auf den Abend gefreut, ein besonderes Outfit angezogen – und ist dann vielleicht doch sehr nervös. Man möchte unbedingt einen guten Eindruck machen, so interessant, sympathisch und witzig wie möglich wirken – und merkt möglicherweise, dass man sich damit eher plagt. Vielleicht hat man nur einen schlechten Tag oder bereits übergroße Erwartungen an den Abend, die einen sehr hemmen. Ob Alkohol aber unbedingt die Lösung für Datinglampenfieber ist – da gehen die Meinungen auseinander.

Trinken bei einer Verabredung: Wie viel ist für Sie okay? Foto: Getty Images/iStockphoto/shironosov

Betrinken beim Date versus Sober Dating

Manche Menschen trinken sich bereits vor dem Date Mut an – wie anziehend es auf den anderen wirkt, wenn man mit einer Fahne zum Rendezvous erscheint, sei dahingestellt. Schon klar: Ein oder mehrere Glaserl Wein oder vielleicht auch Cocktails können helfen, etwas lockerer zu werden und sich nicht zu sehr den Kopf zu zerbrechen, was man sagt – auch im Laufe des Abends. Doch wenn man diverse Drinks in sich hineinschüttet, während der andere an einem Mineralwasser nippt, kann das schnell peinlich enden. Der Grat zwischen leicht angeheitert und Vollrausch ist manchmal schmal. Hemmungen können fallen, das Urteilsvermögen sinkt – und schon hat man vielleicht gegenüber einer relativ fremden Person mehr von sich offenbart, als man eigentlich vorhatte. Auch lässt man sich vielleicht auf Dinge ein, die man nüchtern betrachtet ganz klar bleibenlassen würde.



Die Gegenbewegung ist bereits im Gange: Nicht nur der Dry January, der gerade dem Ende zugeht, auch Sober Dating, also das bewusste Nüchtern-Bleiben während romantischer Rendezvous, ist ein regelrechter Trend, für den sich immer mehr junge und auch ältere Menschen erwärmen können. Hat man sich nicht maßlos betrunken, sondern war während des ganzen Abends klar im Kopf, kann man im Nachhinein vermutlich sehr viel besser beurteilen, wie der andere tickt und ob es ein wirklich gelungenes Date war – und einschätzen, ob man ihn oder sie wirklich wiedersehen möchte.

Alkohol bei Dates: Wie handhaben Sie das?

Haben Sie schon einmal selbst bei einem ersten Date zu tief ins Glas geschaut – oder miterlebt, dass der andere es mit dem Trinken übertrieben hat? Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Thema gemacht? Oder sind Sie (inzwischen) eher ein Fan von Sober Dating? Erzählen Sie es im Forum! (Daniela Herger, 27.1.2023)