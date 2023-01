Die Corona-Dynamik bleibt in Österreich auf niedrigem Niveau. Foto: APA / EVA MANHART

Wien – Das Covid-Prognosekonsortium erwartet weiterhin einen Rückgang der Infizierten auf den Normalstationen der Krankenhäuser von derzeit rund 600. Die Belagszahlen auf den Intensivstationen dürften laut dem Mittwochs-Update in den kommenden zwei Wochen annähernd gleich niedrig bleiben.

Bei den positiven Tests insgesamt gibt es bei den über 65-Jährigen weiterhin einen Abwärtstrend, bei jüngeren Bevölkerungsgruppen aber eine gleichbleibende bis leicht ansteigende Entwicklung.

51 schwere Verläufe in Spitälern

Die Daten aus dem Abwassermonitoring weisen derzeit auf keine eindeutige Trendentwicklung bei den Neuinfektionen hin, erläuterten die Modellrechner von TU Wien, Med-Uni Wien und Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). Laut Angaben auf der Ages-Seite sind die Fallzahlen im Lauf der vergangenen Woche leicht gestiegen. Zuvor habe ab Ende Dezember ein Rückgang an neuen Fällen beobachtet werden können, hier sei nun "ein Plateau erreicht". Die Anzahl der Testungen ist seit Kalenderwoche 51 geringer als in den vorangegangenen Monaten.

Auf den Normalstationen werden laut Prognose am 8. Februar 390 bis 661 Corona-Infizierte erwartet, mit einem Mittelwert von 507, nach 608 am Dienstag. Der Rückgang des gemeldeten Spitalsbelags sei jedoch teilweise auf die Reduktion der Testungen an asymptomatischen Personen zurückzuführen, wurde betont. Auf den Intensivstationen lagen zuletzt 51 schwerst an Covid Erkrankte. (APA, 25.1.2023)