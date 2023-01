Deutschland

46 Postings

Straßenumfrage zu Panzerlieferungen: "Man sollte die Ukraine unterstützen"

Bei einer Umfrage in der deutschen Hauptstadt Berlin sind die Meinungen zu Panzerlieferungen an die Ukraine geteilt. "Man sollte die Ukraine unterstützen", meint eine Frau. Eine andere lehnt Waffenlieferungen ab, sie würden den Krieg "nur noch mehr in die Länge ziehen"

01:50