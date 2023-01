Die Jagd auf Mutanten in "Darktide" macht Spaß, dem Spiel fehlen aber wesentliche Inhalte. Foto: Fatshark

Es hätte ein episches Actionfeuerwerk im Universum von "Warhammer 40.000" werden sollen, doch der gehypte Hordenshooter "Darktide" blieb hinter den Erwartungen zurück. Zum Veröffentlichungstermin waren bei weitem nicht alle Fehler ausgemerzt, und das Game lief auf vielen Systemen entweder gar nicht oder nur instabil.

Nach etwa einer Woche waren die gröbsten Technikprobleme behoben, doch statt Fan-Euphorie hagelte es nur noch mehr Kritik. So fehlte das angekündigte Crafting-System, und das Endgame erwies sich als so gut wie nicht vorhanden. Zudem kam eine geringe Auswahl an Missionen, die sich zudem auch spielerisch kaum voneinander unterschieden. Das ist auch zwei Monate nach dem Release so, und über dem Handwerkstisch steht immer noch "Coming soon". Dafür gibt es einen Ingame-Shop, in dem man sich gegen echtes Geld mit Kostümen für den eigenen Krieger eindecken kann. Das Entwicklerteam von Fatshark kündigte zwar laufend Verbesserungen an, lieferte aber wenig.

Fans griffen zur Review-Keule

Die Fans wurden sauer und taten ihren Unmut auf der Spieleplattform Steam kund. 8.553 Reviews wurden in den letzten Tagen für "Darktide" abgegeben, nur ein Drittel davon ist positiv. Fatshark reagierte und startete eine Umfrage. Die Antwortmöglichkeiten in den Multiple-Choice-Fragen ließen bei den Spielern den Verdacht aufkommen, dass die Entwickler genau wüssten, worin das Problem von "Darktide" liegt, nur ließen die Taten bislang auf sich warten.

Das Team von Fatshark ging jetzt einen ungewöhnlichen Schritt, bat öffentlich um Verzeihung für den schlechten Zustand von "Darktide" und kündigte Besserung an. Man habe die Erwartungen der Fans nicht erfüllen können, deshalb werde man in den kommenden Monaten das Feedback der Community einarbeiten, hieß es von Entwicklerseite. "Wir werden uns besonders darauf konzentrieren, das Crafting-System fertigzustellen", heißt es in einem Tweet. Außerdem arbeite man an einer befriedigenderen Charakterprogression sowie der Stabilität und Performance des Spiels.

Dafür müssen geplante Zusatzinhalte sowie der Launch des Spiels auf der Xbox Series X und S warten. Außerdem werde man die geplante Veröffentlichung von kosmetischen Echtgeld-Inhalten vorerst stoppen. "Wir konnten so nicht weitermachen in dem Wissen, dass wir uns noch nicht um so viel Feedback gekümmert haben."

Die Fanbasis scheint jedenfalls fürs Erste beruhigt zu sein, sofern man das nach den ersten Reaktionen beurteilen kann. Der Tenor lässt sich in etwa so zusammenfassen: "Darktide" ist ein großartiges Spiel, aber es wurde auf den Markt geworfen, ohne fertig zu sein. (pez, 25.1.2023)