Ungewöhnliche Outfits sind das täglich Brot einer jeden Fashionshow – und manche von ihnen sind so schräg, dass sie auch das Social Web zu entsprechenden Reaktionen und Memes inspirieren. So etwa im Fall von Kylie Jenners Auftritt bei Schiaparellis Paris Fashion Week. Das schwarze Kleid der Reality-TV-Teilnehmerin und Unternehmerin wurde von einem gewaltigen Löwenkopf geschmückt, der teils ihr eigenes Gesicht zu verdecken schien. Für ähnliche Reaktionen sorgte auch das Kostüm der Musikerin Doja Cat, die in einem Look bestehend aus 30.000 Kristallen erschien.

Foto: AP/ Michel Euler

Das liefert naturgemäß Inspiration für Memes, etwa in Bezug auf den "König der Löwen", doch auch "Die Simpsons" mussten für ein Meme herhalten, ebenso gab es eine Portierung in die Welt der Lego-Figuren.

Für weitere Beachtung sorgte die Tatsache, dass nach Jenner ein weiteres Model, Irina Shayk, in genau gleichen Outfit auftauchte. Dieser Auftritt war geplant – dennoch glauben nicht wenige Menschen im Social Web, eine gewisse Verärgerung in Jenners Blick zu erkennen.

Tierschützer können übrigens zumindest in Bezug auf Jenners Auftritt beruhigt sein: Der Löwenkopf stammt nicht von einem echten Tier, sondern ist eine Fälschung. Dementsprechend erntet Jenner auch nicht Kritik, sondern Lob von der Tierschutzorganisation Peta.

Diese betont, dass die umtriebige Dame mit ihrem Outfit auf die Problematik der Großwildjagd aufmerksam mache – und dass man nicht vergessen dürfe, wie viele Schafe und Seidenraupen wegen dieser Fashionshows sterben und leiden müssten. (red, 25.1.2023)