Foto: Dotemu/Triskell Interactive

Das im Oktober 1999 veröffentlichte Aufbauspiel "Pharao" hatte Spielerinnen und Spieler für hunderte Stunden vor dem PC gefesselt und entsprechende Topbewertungen abgestaubt, auf Steam wird es mit neun von zehn und auf Gog.com mit 4,8 von fünf möglichen Punkten bewertet. Der Verband der Unterhaltungssoftware Deutschland (VUD) hatte das Spiel im April 2000 mit dem "Gold Award" ausgezeichnet, nachdem es sich in Österreich, Deutschland und der Schweiz mehr als 100.000 Mal verkauft hatte.

Nun kündigen der Publisher Dotemu und das Entwicklungsteam von Triskell Interactive an, dass mit "Pharaoh: A New Era" am 15. Februar das Remake des beliebten Aufbauspiels erscheinen wird, in welchem die Spielerinnen und Spieler erneut Städte im alten Ägypten aufbauen müssen.

Trailer zu "Pharaoh: A New Era"

Dazu wurden gleich drei passende Trailer veröffentlicht. Der cineastische Trailer macht Stimmung für die Atmosphäre des Spiels ...

Dotemu

... während ein zweiter die Evolution des Gameplays zeigt ...

Dotemu

... und ein dritter sich schließlich explizit der Musik im Spiel widmet.

Dotemu

Die Entwickler betonen, dass das Remake auf vollständig neuem Code aufbaut. Neben der Grafik sollen auch die Game-Mechaniken und das User-Interface verbessert worden sein. Im Rahmen der Kampagne müssen Städte in sechs unterschiedlichen Epochen des alten Ägyptens aufgebaut werden.

Inkludiert sind die Inhalte des Hauptspiels ebenso wie die der im Jahr 2000 erschienenen Erweiterung "Cleopatra: Queen of the Nile". In Summe werden somit über 100 Stunden Gameplay mit 53 Missionen und ein "Freispielmodus" versprochen. (stm, 25.1.2023)