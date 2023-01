US-Skistar Mikaela Shiffrin. Foto: REUTERS/Lisa Leutner

US-Star Mikaela Shiffrin erlebt dieser Tage erfolgreiche, aber auch anstrengende Tage. Denn nach Dienstag triumphierte die Skifahrerin auch am Mittwoch im Riesentorlauf am Kronplatz. Nach diesem 84. Weltcupsieg fehlen ihr nur noch zwei auf Ingemar Stenmarks Rekord. ORF-Moderatorin Alina Zellhofer wies die 27-Jährige deshalb darauf hin, dass sie diese Bestmarke theoretisch bereits bei den beiden Slaloms am Wochenende in Spindlermühle (CZE) einstellen könnte.

Shiffrin sprach daraufhin ihre Müdigkeit an und dass sie zunächst regenerieren müsse. Zudem sei sie gerade "in einer ungünstigen Phase meines Monatszyklus. Deshalb bin ich noch müder", sagte sie. Während Zellhofer Verständnis äußerte, dürfte der übersetzende ORF-Kollege nicht ganz genau hingehört haben. Denn er übersetzte "unfortunate time of my monthly cycle" als Simultandolmetscher wie folgt: "Ich komme nicht einmal zum Radfahren, was ich jeden Monat mache. Ich bin einfach zu müde."

Shiffrin sagte zum Abschluss, dass es normal sein solle, über solche Themen zu reden. Sie freut sich bereits auf die Rennen in Spindlermühle. (red, 25.1.2023)