In dieser Galerie: 2 Bilder Legte einen starken zweiten Durchgang hin: Marco Schwarz. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU Das Podest: Die Schweizer Gino Caviezel, Loic Meillard und Schwarz (v. l.). Foto: Reuters/LEONHARD FOEGER

Schladming – In Absenz des Schweizer Weltcup-Gesamt- und Spartenführenden Marco Odermatt haben sich dessen Landsleute Loic Meillard und Gino Caviezel am Mittwoch den Sieg beim Nacht-Riesentorlauf in Schladming gesichert. Als Gewinner durfte sich auch Marco Schwarz fühlen, der mit einem Husarenritt im zweiten Durchgang vom 14. auf den dritten Platz raste und so sein bestes RTL-Ergebnis im Weltcup bejubelte. Der Halbzeitvierte Manuel Feller muss hingegen einmal mehr einen Ausfall verdauen.

Odermatt, der von den bisherigen fünf Riesentorläufen in dieser Saison vier gewonnen hat, hatte sich in der Kitzbühel-Abfahrt am vergangenen Freitag an seinem bereits einmal operierten Knie verletzt. Nach einem Schneetraining in Schladming am Vormittag entschied er sich zu passen, sprach am Abend von "einer richtigen Entscheidung" und zugleich "einem großen Fortschritt. Es war ein großer Schritt Richtung Rennfahren, das Knie reagiert sehr gut", betonte der 25-Jährige.

"Es ist nichts kaputt", berichtete Odermatt weiter, der Meniskus und die Muskulatur rundherum seien angeschlagen. Ein Antreten bei den Super-Gs in Cortina d'Ampezzo am Samstag und Sonntag sei jedenfalls denkbar: "Wenn die nächsten drei Tage weiter so gehen wie die letzten drei, dann werde ich in Cortina starten können."

Das Rennen in Schladming war als Ersatz für Garmisch über die Bühne gegangen – und mit seinem Startzeiten 17.45 und 20.45 Uhr der erste "echte" Flutlichtriesentorlauf im Weltcup. Bisher hatte man das künstliche Licht nur in Aare gesehen, wo die Dunkelheit bekanntlich früher hereinbricht. (APA, 25.1.2023)

Endstand Weltcup-Riesentorlauf in Schladming

1. Loic Meillard (SUI) 2:18,77 1:09,05 1:09,72

2. Gino Caviezel (SUI) 2:19,36 +0,59 1:09,69 1:09,67

3. Marco Schwarz (AUT) 2:19,58 +0,81 1:11,43 1:08,15

4. Alexander Steen Olsen (NOR) 2:20,06 +1,29 1:11,58 1:08,48

5. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:20,07 +1,30 1:10,11 1:09,96

6. Zan Kranjec (SLO) 2:20,18 +1,41 1:10,70 1:09,48

7. Alexis Pinturault (FRA) 2:20,43 +1,66 1:10,74 1:09,69

8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:20,58 +1,81 1:10,92 1:09,66

9. Alexander Schmid (GER) 2:20,62 +1,85 1:10,87 1:09,75

10. Lucas Braathen (NOR) 2:20,69 +1,92 1:11,17 1:09,52

11. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:20,74 +1,97 1:10,97 1:09,77

12. Raphael Haaser (AUT) 2:20,95 +2,18 1:11,04 1:09,91

13. Filip Zubcic (CRO) 2:21,03 +2,26 1:11,49 1:09,54

14. Hannes Zingerle (ITA) 2:21,42 +2,65 1:12,30 1:09,12

15. Thomas Tumler (SUI) 2:21,55 +2,78 1:12,28 1:09,27

16. Joan Verdu (AND) 2:21,57 +2,80 1:12,31 1:09,26

17. Mathieu Faivre (FRA) 2:21,58 +2,81 1:11,69 1:09,89

18. Giovanni Borsotti (ITA) 2:21,67 +2,90 1:11,91 1:09,76

19. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 2:21,83 +3,06 1:12,11 1:09,72

20. Roland Leitinger (AUT) 2:21,91 +3,14 1:11,43 1:10,48

21. River Radamus (USA) 2:22,10 +3,33 1:11,16 1:10,94

22. Livio Simonet (SUI) 2:22,20 +3,43 1:12,26 1:09,94

23. Brian McLaughlin (USA) 2:22,36 +3,59 1:12,36 1:10,00

24. Rasmus Windingstad (NOR) 2:22,49 +3,72 1:11,78 1:10,71

.Tommy Ford (USA) 2:22,49 +3,72 1:11,80 1:10,69

26. Semyel Bissig (SUI) 2:22,59 +3,82 1:12,43 1:10,16

27. Adam Zampa (SVK) 2:22,68 +3,91 1:11,99 1:10,69

28. Stefan Luitz (GER) 2:23,67 +4,90 1:12,41 1:11,26

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Joshua Sturm (AUT)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Manuel Feller (AUT), Atle Lie McGrath (NOR)

Ergebnis zweiter Durchgang

1. Marco Schwarz (AUT) 1:08,15

2. Alexander Steen Olsen (NOR) 1:08,48 +0,33

3. Hannes Zingerle (ITA) 1:09,12 +0,97

4. Joan Verdu (AND) 1:09,26 +1,11

5. Thomas Tumler (SUI) 1:09,27 +1,12

6. Zan Kranjec (SLO) 1:09,48 +1,33

7. Lucas Braathen (NOR) 1:09,52 +1,37

8. Filip Zubcic (CRO) 1:09,54 +1,39

9. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:09,66 +1,51

10. Gino Caviezel (SUI) 1:09,67 +1,52

11. Alexis Pinturault (FRA) 1:09,69 +1,54

12. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:09,72 +1,57

. Loic Meillard (SUI) 1:09,72 +1,57

14. Alexander Schmid (GER) 1:09,75 +1,60

15. Giovanni Borsotti (ITA) 1:09,76 +1,61

weiter: 16. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:09,77 +1,62 18. Raphael Haaser (AUT) 1:09,91 +1,76 23. Roland Leitinger (AUT) 1:10,48 +2,33

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Manuel Feller (AUT), Atle Lie McGrath (NOR)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 25 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 1186

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 993

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 779

4. Loic Meillard (SUI) 692

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 677

6. Lucas Braathen (NOR) 671

7. Alexis Pinturault (FRA) 473

8. Manuel Feller (AUT) 456

9. Marco Schwarz (AUT) 443

10. Daniel Yule (SUI) 334

11. Zan Kranjec (SLO) 330

12. James Crawford (CAN) 322

13. Atle Lie McGrath (NOR) 314

14. Johan Clarey (FRA) 291

15. Daniel Hemetsberger (AUT) 275

weiter:

19. Matthias Mayer (AUT) 268

35. Otmar Striedinger (AUT) 159

40. Fabio Gstrein (AUT) 138

41. Raphael Haaser (AUT) 135

46. Stefan Brennsteiner (AUT) 115

52. Adrian Pertl (AUT) 94

68. Michael Matt (AUT) 65

77. Stefan Babinsky (AUT) 54

80. Patrick Feurstein (AUT) 50

92. Johannes Strolz (AUT) 37



Riesentorlauf Männer (6):

1. Marco Odermatt (SUI) 460

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 390

3. Zan Kranjec (SLO) 330

4. Loic Meillard (SUI) 296

5. Marco Schwarz (AUT) 224

6. Lucas Braathen (NOR) 205

7. Alexis Pinturault (FRA) 201

8. Alexander Schmid (GER) 178

9. Manuel Feller (AUT) 165

10. Gino Caviezel (SUI) 165

11. Filip Zubcic (CRO) 126

12. Stefan Brennsteiner (AUT) 115

13. Atle Lie McGrath (NOR) 104

14. Rasmus Windingstad (NOR) 89

15. Filippo della Vite (ITA) 80

weiter: 16. Raphael Haaser (AUT) 69 24. Patrick Feurstein (AUT) 50 34. Roland Leitinger (AUT) 26 52. Vincent Kriechmayr (AUT) 4

Mannschaft Männer (25):

1. Schweiz 4165

2. Norwegen 3410

3. Österreich 3083

4. Frankreich 1734

5. Italien 1363

Nationencup (51):

1. Schweiz 7535

2. Österreich 5806

3. Norwegen 4829

4. Italien 4258

5. USA 3046