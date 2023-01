19.40 REPORTAGE

Re: Der Stier soll leben – Spanier wenden sich gegen den Stierkampf Jeder zweite Spanier ist für ein Verbot des Stierkampfs. Aber noch immer kämpfen "Aficionados" für den Erhalt des Stierkampfs als Tradition. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHIEFE TÖNE

Florence Foster Jenkins (GB/USA 2016, Stephen Frears) Das Biopic erzählt die Geschichte der Mäzenin, die Mitte des 20. Jahrhunderts als "Diva der falschen Töne" Bekanntheit erlangte. Die Exzentrikerin wollte Opernsängerin werden und kaufte sich 1944 in die Carnegie Hall ein. Mit Meryl Streep und Hugh Grant. Bis 22.25, ATV 2

21.00 MAGAZIN

Scobel: Mit Widersprüchen leben Widersprüche können ignoriert, geleugnet oder verdrängt werden. Die Frage ist: Wie gehen wir mit Ambivalenzen und Widersprüchen um? Und was folgt daraus für unsere Handlungen? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. Bis 22.00, 3sat

21.05 DISKUSSION

Landtagswahl in Niederösterreich Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten treten in einer Diskussion gegen einander an. Bis 22.10, ORF 2

21.50 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Krise kommt, Demokratie geht: Droht der große Umbruch? Darüber diskutieren bei Michael Fleisch hacker die Ethnologin Susanne Schröter, Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig, der Menschenrechtsaktivist Ali Utlu und Philippe Narval, Ex-Geschäftsführer des Forum Alpbach.

Bis 23.00, Servus TV

22.45 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind der Schauspieler und Filmemacher Michael Ostrowski, der ehemalige italienische Skirennläufer Gustav Thöni, die Politikerin und Autorin Ulrike Lunacek und die ORF-Moderatorin Teresa Vogl. Bis 23.45, ORF 2

23.15 EHEBERATUNG

State of the Union (GB 2019, Stephen Frears) Nick Hornby und Stephen Frears erzählen von Eherettungsversuchen. Hier werden keine großen Traumata zutage gefördert, sondern die kleinen Erschütterungen, die jede Zweierbeziehung begleiten. Geistreich und witzig mit Rosamund Pike und Chris O’Dowd. Bis 0.55, WDR

Ist ihre Beziehung am Ende? Rosamund Pike und Chris O’Dowd in "State of the Union", 23.15 Uhr, WDR. Foto: Confession TV Limited