[Inland] Van der Bellen startet in die zweite Runde

[Krieg in der Ukraine] Deutschland beendet die Panzerblockade, USA ziehen mit

[Livebericht] Luftalarm in der gesamten Ukraine ausgerufen

[Alles Walzer] Die bisherigen Promis in Lugners Wiener Opernball-Loge

[Analyse] Der Khashoggi-Mord und die "Bettnässer"

[Immo] Woran sich die Wohnungsmieten orientieren könnten

[Personal Tech Kolumne] Es ist das Jahr 2023: Willkommen in der Bezahl-Steinzeit

[Sexting] Wenn Jugendliche freiwillig Nacktfotos an andere schicken

[Web] Sperre wird aufgehoben: Trump darf zurück auf Facebook und Instagram

[Wetter] Die Hochnebelschichten bleiben im Flach- und Hügelland weiterhin recht beständig, auch in den Bergen der Osthälfte reichen die Nebelschichten bis relativ weit hinauf, bzw. steigen tagsüber eher an. Zeitweise kommt es vor allem im Norden zu leichtem Schneegrieseln, nur ganz vereinzelt kann es in den Tieflagen auch leicht nieseln. Längere Sonnenfenster gibt es besonders am Alpenhauptkamm und im Süden. Der Wind weht weiterhin meist nur schwach. Frühtemperaturen minus 9 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 3 bis plus 3 Grad.

[Zum Tag] 1977: Die erste Ausgabe der feministischen Zeitschrift EMMA von Alice Schwarzer erscheint.