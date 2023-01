Welche Vorschläge die niederösterreichischen Parteien beim Thema Wohnen in ihren Wahlprogrammen stehen haben

"Kein Beton aufs Ackerland": Die Fridays for Future demonstrierten vor wenigen Tagen im St. Pöltener Regierungsviertel. Foto: APA/Fohringer

Den Gemeinden die Widmungskompetenzen wegzunehmen, das ist ein derart dickes Brett zu bohren, dass eine Landtagswahl eigentlich nicht die richtige Werkstatt dafür ist. Die niederösterreichischen Neos haben diese Forderung dennoch in ihrem Wahlprogramm. Und zwar mit – zugegebenermaßen – geschicktem Zugang: "Bürgermeister_innen sind mit Fragen der Raumordnung weitgehend alleingelassen, häufig überfordert und mächtigen Partikularinteressen ausgeliefert", heißt es da. So werde die Baukultur allzu oft der Freunderlwirtschaft geopfert, die Raumordnung zum reinen "Wettlauf um Kommunalsteuereinnahmen und Prestigeinfrastrukturprojekte".

In der ÖVP NÖ bekommt man da vermutlich Schnappatmung, eine derart radikale Maßnahme findet sich in ihrem Programm nicht. "Das Eigentum weiter steigern", steht da als Kernforderung, außerdem soll nach Logik der Volkspartei alles so weiterlaufen wie bisher, nur besser beziehungsweise länger. "Sanierungsförderung ausbauen, Raus-aus-Öl-Förderung verlängern, weiterhin jährlich rund 45.000 Familien und Haushalte mit den Maßnahmen der NÖ-Wohnbauförderung unterstützen", steht im Wahlprogramm.

Aufregung herrscht dennoch, denn wegen der verschärften Kreditvergaberegeln können sich auch im schwarzen Kernland aktuell viele Menschen kein Eigenheim leisten; für die "Eigenheim-Partei" ÖVP im Wahlkampf eine Katastrophe. Also kündigte die Landeshauptfrau an, dass das Land Haftungen übernimmt, um den Menschen die 20-Prozent-Hürde bei den Eigenmitteln abzusenken. Damit das geht, braucht es aber noch ein Erbarmen der Finanzaufsicht. Andererseits wurde die Laufzeit von Wohnbaudarlehen auf 34,5 Jahre verlängert.

Boden im Fokus

Fast alle Parteien treten für bodensparendes Bauen ein, so auch die SPÖ NÖ. "Eigenheime ja, aber kleinere", heißt es sinngemäß im SPÖ-Wohnprogramm. Da ist man mit den Neos durchaus auf einer Welle: Diese schlagen verdichtete Bauweisen vor sowie "attraktive Möglichkeiten, sich abseits vom Einfamilienhaus Eigentum aufzubauen". Diesbezüglich schweben den Neos auch Erleichterungen bei der Kaufoption vor, ebenso wie der FPÖ, die außerdem gerne die Wohnbeihilfe auch auf private Mietverhältnisse ausweiten würde (aber nur "für österreichische Staatsbürger", wie auch immer das gehen soll).

Die SPÖ wünscht sich – ebenso wie die Grünen – eine Infrastrukturabgabe für brachliegende Baugrundstücke und einen Bodenfonds, der auch als Großeinkäufer von Liegenschaften auftritt und "Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auch in Widmungsfragen entlasten" könnte. Nach Wiener Vorbild hätte die SPÖ NÖ gerne eine Widmungskategorie "Gemeinnütziger Wohnbau". Aus Sicht der Grünen sollte der Bodenfonds auch für Rückwidmungen von Gewerbe in Grünland bereitstehen und eine Leerstandsabgabe nicht nur Wohn-, sondern auch Gewerbeobjekte umfassen. Fazit: ein interessantes Potpourri. (Martin Putschögl, 26.1.2023)