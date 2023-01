Der Wiener Opernball, den die zweifache Oscar-Preisträgerin besuchen wird, findet am 16. Februar statt. Foto: REUTERS/MARIO ANZUONI

Wien – Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause hat Richard Lugner (90) am Donnerstag in der Lugner-City den Namen seines Gastes für den Wiener Opernball am 16. Februar bekanntgegeben. Er wird in diesem Jahr von dem 85-jährigen Hollywoodstar Jane Fonda begleitet. Die Schauspielerin ist zweifache Oscar-Preisträgerin und im Umweltschutz aktiv.

Fonda ist seit den 1960er-Jahren liberale Aktivistin und setzt sich neben der Umwelt auch für Frieden und Feminismus ein. 2019 wurde sie bei Demonstrationen gegen die Klimakrise mehrfach festgenommen. Eingeprägt hatten sich ihre kämpferischen Auftritte mit rotem Mantel und Hut, etwa beim "Fire Drill Fridays"-Protest in Washington.

Jane Fonda spricht auf einer von Greenpeace organisierten Kundgebung auf der Freedom Plaza in Washington, D.C. im Dezember 2022. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Bryan Olin Dozier

Aerobic-Videos und Oscars

Der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde sie auch durch ihre Aerobic-Videos, wodurch sie sich in den 1980er-Jahren ein Fitnessimperium aufbauen konnte. In den 1970er-Jahren wurde die Tochter von Henry Fonda mit dem Oscar ausgezeichnet: 1972 als beste Hauptdarstellerin in dem US-Thriller "Klute" und 1979 für das Kriegsdrama "Coming Home – Sie kehren heim". Seit 2015 war sie für sieben Staffeln in der Netflix-Comedy-Serie "Grace und Frankie" zu sehen.

Lugner bringt seit 1992 regelmäßig Stargäste in die Oper. Die größten Coups des Baumeisters waren bisher Pamela Anderson (2003), Paris Hilton (2007) und Kim Kardashian (2014). Sein letzter Gast vor der Corona-Pandemie war Ornella Muti. (APA, 26.1.2023)