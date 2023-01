Der Wiener Opernball, den die zweifache Oscar-Preisträgerin besuchen wird, findet am 16. Februar statt. Foto: REUTERS/MARIO ANZUONI

Wien – Nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause hat Richard Lugner (90) am Donnerstag in der Lugner City den Namen seines Gastes für den Wiener Opernball am 16. Februar bekannt gegeben. Er wird in diesem Jahr von dem 85-jährigen Hollywood-Star Jane Fonda begleitet. Die Schauspielerin ist zweifache Oscar-Preisträgerin und im Umweltschutz aktiv.

Lugner bringt seit 1992 regelmäßig Stargäste in die Oper. Die größten Coups des Baumeisters waren bisher Pamela Anderson (2003), Paris Hilton (2007) und Kim Kardashian (2014). Sein letzter Gast vor der Corona-Pandemie war Ornella Muti. (APA, 26.1.2023)