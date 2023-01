Milo Rau wird neuer Intendant der Wiener Festwochen. Foto: APA/BARBARA GINDL

Neuer Intendant der Wiener Festwochen wird Milo Rau. Freitagvormittag wurde er von Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) vorgestellt. Für den Posten waren 36 Bewerbungen eingegangen. Der Schweizer Theatermacher soll die künstlerische Leitung des Festivals ab Juli übernehmen, der Vertrag ist auf fünf Jahre anberaumt. Kaup-Hasler bezeichnete Rau als einen der wichtigsten internationalen Regisseure. Sechs Kandidaten waren zuvor zu Hearings eingeladen worden.

Rau wurde 1977 in Bern geboren. Er studierte Soziologie, Germanistik und Romanistik in Paris, Zürich und Berlin. Mehrere seiner Werke wurden bereits bei den Wiener Festwochen aufgeführt. "Mich interessiert als Künstler in erster Linie eine völlig praktische, völlig reale Involviertheit", schreibt er in seinem Buch Das geschichtliche Gefühl von 2018 über sein Theaterverständnis. Seit damals ist Rau auch Intendant des NTGent, wo er ein "globales Volkstheater" entwickeln wollte.

Er befasste sich in seinen Arbeiten mit dem ruandischen Völkermord (Hate Radio), dem norwegischen Attentäter Anders Behring Breivik (Breiviks Erklärung) sowie dem kongolesischen Bürgerkrieg (Kongo Tribunal).

Überraschende Neubesetzung

Vom 12. Mai bis 17. Juni gehen die Wiener Festwochen zum letzten Mal unter der Leitung von Christophe Slagmuylder über die Bühne. Slagmuylder hatte vergangenen Herbst überraschen bekanntgegeben, das Festival vorzeitig zu verlassen. Er übernimmt Mitte des Jahres das Kulturzentrum Bozar in seiner Heimatstadt Brüssel. Die damals bereits laufende Ausschreibung musste deshalb wiederholt werden. (red, APA, 27.1.2023)