Wien – Am Dienstag fand die Aufzeichnung der Kabarettsendung "Tafelrunde" für ORF 3 mit Gerald Fleischhacker statt, mit dabei waren diesmal Florian Scheuba, Christoph Fritz, Lydia Prenner-Kasper und Isabell Pannagl. Und darin geht es natürlich auch um die Wahl in Niederösterreich und den Einfluss der Politik auf das dortige ORF-Landesstudio.

Die Ausstrahlung der Sendung ist für die Donnerstagnacht am 2. Februar vorgesehen, also nach der Wahl in Niederösterreich. Das sorgt bei den Kabarettisten und Sendungsmachern für Unmut. Dem Vernehmen nach wollten sie die Sendung auf diesen Donnerstag vorziehen. Was aber nicht gelang, gesendet wird an diesem Donnerstag um 21.55 Uhr "Kabarett im Turm" mit einer Aufzeichnung von Walter Kammerofers nicht ganz aktuellem Programm "Geh schleich di!".



ORF-3-Chef Peter Schöber versteht den Unmut nicht. "Der Ausstrahlungstermin für diese Aufzeichnung steht seit Wochen fest und ist auch in Programmzeitschriften so kommuniziert", sagt Schöber auf STANDARD-Anfrage, "eine Umprogrammierung hätte uns produktionstechnisch vor große Herausforderungen gestellt." Ein Angebot, die Sendung am Montag nach der Wahl in Niederösterreich aufzuzeichnen, sei terminlich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht möglich gewesen. (red, 26.1.2023)