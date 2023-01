Was die Menschen in Niederösterreich vor der Wahl bewegte, wie sie nach Alter, Geschlecht oder Bildung wählten

Die Wahlberechtigten in Niederösterreich hatten je nach Wohnbezirk die Qual zwischen fünf und sieben Listen. Im abgebildeten Wahllokal im Bezirk Amstetten wurde versucht, mit gebrandeten Kugelschreiber nachzuhelfen.

Wer wählte wen warum? Darüber gibt das reine Wahlresultat natürlich keine Auskunft. Über die traditionelle Wahltagsbefragung will die Meinungsforschung dennoch Zugänge zu den Motiven der einzelnen Bevölkerungsgruppen finden. Hier folgen die Ergebnisse der Befragung von SOR/ISA im Auftrag des ORF (und Details dazu am Artikelende in der Infobox) zur niederösterreichischen Landtagswahl 2023.

Zunächst werden allgemeinere Fragestellungen veröffentlicht, im Laufe des Abends auch Details zum Wahlverhalten nach Alter, Geschlecht, Bildung oder Einkommenszufriedenheit. Zurückkommen lohnt sich!

Meistdiskutierte Themen

Die Wahl fällt in eine Zeit "multipler Krisen", wie man oft hört – die Corona-Pandemie ist offiziell noch nicht vorbei, auf dem Kontinent tobt ein Krieg, und nicht ganz unabhängig davon ist es im Vorjahr zu einer Teuerung im Land gekommen, wie sie die meisten noch nicht erlebt haben. Über letzteres hat dann auch die Hälfte diskutiert, wenn es um inhaltliche Themen der Landtagswahl gegangen ist. Danach fädeln sich mehrere Themen mit Werten um die 30 Porzent auf: Energiesicherheit, Zuwanderung, Gesundheit und Korruption.

Eher negative Entwicklung

Bei der Wahltagsbefragung zur Bundespräsidentenwahl im vergangenen Herbst wurde das damalige Sample gefragt, ob sich Österreich eher positiv, eher negativ oder weder noch entwickelt hat. 65 Prozent antworteten damals mit "negativ". Ganz so schlimm sehen es die Menschen in Niederösterreich offenbar nicht. "Nur" 35 Prozent nahmen einen Negativtrend war, mit 38 Prozent sehen trotz Krisenzeit sogar mehr Befragte gar keine größere Veränderung.

Mehr als drei Viertel der Befragten befürchten eine Spaltung der Gesellschaft "sehr" oder zumindest "ziemlich". Das scheint aber mittlerweile Normalzustand zu sein, schon bei der gleichlautenden Frage vor der letzten Landtagswahl im Jahr 2018 antworteten 67 Prozent so.

(mcmt, 29.1.2023)