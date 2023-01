Lucia Bihlers "Die Eingeborenen von Maria Blut" am Burgtheater. Foto: Susanne Hassler-Smith

Das Wiener Burgtheater wird heuer mit zwei Produktionen beim Berliner Theatertreffen vertreten sein. Wie die Jury am Donnerstagvormittag bekanntgab, gehören Lucia Bihlers "Die Eingeborenen von Maria Blut" (nach Maria Lazar) und Rieke Süßkows "Zwiegespräch" (nach dem Text von Peter Handke) für sie zu den zehn bemerkenswertesten Inszenierungen des Deutschsprachigen Raums. Weitere Nominierungen mit Österreich-Bezug sind "Ophelia's Got Talent" der Wiener Choreografin Florentina Holzinger, zu sehen an der Berliner Volksbühne, und der "Hamlet" des Bregenzers Philipp Preuss am Anhaltischen Theater Dessau.

Daneben eingeladen sind Felicitas Bruckners "Nora" aus den Kammerspielen München, Antú Romero Nunes' "Ein Sommernachtstraum" aus dem Theater Basel sowie Sebastian Hartmanns "Der Einzige und sein Eigentum" vom Deutschen Theater in Berlin. Vincent Rietveld und Ward Weemhoff sind mit "Der Bus nach Dachau" aus dem Theater Bochum dabei, auch von dort reist die Inszenierung "Kinder der Sonne" von Mateja Koleznik an. Matthew Lopez' "Das Vermächtnis (The Inheritance)" vom Münchner Residenztheater komplettiert die Auswahl. (red, 26.1.2023)