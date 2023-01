KONTRA: Look, Listen and Learn

von Fritz Neumann

Wie viele Menschen in diesem Land hätten, was Mikaela Shiffrin sagte, auf Anhieb richtig übersetzt? Die Frage kann man sich schon stellen nach dem zur Berühmtheit gelangten Interview, in dem die US-Skirennläuferin kurz auf Menstruationsbeschwerden ("monthly cycle") zu reden kam, was von einem damit gewiss nicht rechnenden ORF-Sportreporter simultan wie folgt gedolmetscht wurde: "Ich komm nicht einmal zum Radfahren, was ich immer mach jedes Monat." Das ist zunächst einfach funny und gewiss kein Anlass, erste Steine zu werfen, und es wirft vor allem ein Licht auf ein wichtiges Thema, mit dem (auch) Sportlerinnen umzugehen haben und für das es generell viel zu wenig Bewusstsein gibt.

Dass der ORF bei jedem Skirennen ausgebildete Simultandolmetscher in den Zielraum stellt, spielt es schon aus Kostengründen nicht. Das würde die GIS-Gebühren, über die schon genug gejammert wird, noch einmal in die Höhe schnellen lassen. Interviews zu Ende führen und sie erst dann, mit etwas Abstand, auf Deutsch wiedergeben? Dagegen spricht, dass die Show inzwischen weitergelaufen ist und dann etwa über die Fahrt der folgenden Läuferin "drübergeredet" werden muss.

In Skandinavien wird vor allem deshalb besser Englisch geredet, weil dort selbst Kinofilme oft nicht in Übersetzung daherkommen. Was wäre, wenn auch Shiffrin, zumindest zunächst, einfach unübersetzt geblieben wäre? Was wäre, würde sich der ORF-Sport generell die ohnedies oft holprigen Übersetzungen der in Englisch geführten Kurzinterviews sparen? Das wäre – schlicht und ergreifend – die Lösung! Diejenigen, deren Englisch gut genug ist, würden alles verstehen, ohne dass jemand reinredet. Und die, die sich vielleicht schwerer tun, würden mit der Zeit dazulernen. (Fritz Neumann)