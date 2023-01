Mitarbeiter des städtischen Reinigungsdienstes streiken den vierten Tag in Folge, ein Ende ist nicht in Sicht. Ausgenommen ist etwa die Müllentsorgung von Krankenhäusern

In den Straßen von Zagreb stapelt sich der Müll. Foto: APA / AFP / DENIS LOVROVIC

Zagreb – Ein Streik der Müllabfuhr sorgt in der kroatischen Hauptstadt Zagreb für Abfallberge auf den Straßen. Den vierten Tag in Folge forderten die Mitarbeiter des städtischen Reinigungsdienstes höhere Löhne, berichteten kroatische Medien am Donnerstag. Ausgenommen von dem Ausstand ist lediglich die Müllentsorgung von Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen und Seniorenheimen. Ein Ende der Arbeitsniederlegung ist nicht in Sicht.

Einigung nicht akzeptiert

Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft der Reinigungsarbeiter und der Stadtverwaltung brachten am Mittwochabend eine Einigung, die aber von den Streikenden nicht akzeptiert wurde. Zu dem Ausstand, der sich nicht im Rahmen der kroatischen Gesetze bewegt, war es spontan gekommen, nachdem der Reinigungsdienst drei Müllmänner entlassen hatte, die den Müll nicht richtig getrennt hatten.

Inzwischen nahm die Firma die Kündigungen zurück. Doch der Unmut über schlechte Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne veranlasste die Mitarbeiter, den Streik fortzuführen. (APA, 26.1.2023)